Siber dolandırıcılar, bankalardan gönderilmiş gibi görünen sahte e-postalarla yeni bir kimlik avı kampanyası başlattı. Sabah'ın aktardığı habere göre, vatandaşlara "hesap hareketleri" veya "işlem dökümü" başlığıyla gönderilen mesajların ekindeki sıkıştırılmış dosyalar aracılığıyla cihazlara zararlı yazılım yükleniyor.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, saldırganların finansal kaygı duygusunu hedef aldığını açıkladı. Kırık, vatandaşların hesaplarından izinsiz işlem yapıldığı endişesine kapılarak e-posta eklerini açmaya yönlendirildiğini ifade etti. Özellikle sıkıştırılmış arşiv dosyalarının kullanılmasının ciddi bir güvenlik riski taşıdığı vurgulandı.

Zararlı yazılım içeren bu dosyaların çalıştırılması halinde cihazın kontrolü büyük ölçüde saldırganların eline geçiyor. Bilgisayarlarda kayıtlı şifreler, tarayıcı geçmişleri, e-posta oturumları ve kritik finansal veriler saniyeler içinde kopyalanarak dolandırıcıların sunucularına aktarılabiliyor.

SAHTE E-POSTALAR NASIL ANLAŞILIR?

Dolandırıcıların gerçekçi banka logoları kullandığına dikkat çeken Kırık, görsel unsurların güvenilirlik ölçütü olmadığını hatırlattı. Gönderici adresinin bankanın resmi alan adıyla uyuşmaması, alıcı kısmında genel ifadelerin yer alması ve mesajın doğrudan kişiye hitap etmemesi en belirgin sahtelik işaretleri arasında bulunuyor.

YANLIŞLIKLA EKLENTİ AÇILIRSA NE YAPILMALI?

Şüpheli bir dosyanın cihaza indirilip çalıştırılması durumunda ilk adım olarak cihazın internet bağlantısının acilen kesilmesi gerekiyor. Bu hamle, zararlı yazılımın ele geçirdiği verileri dışarı aktarmasını engelliyor. Ardından sistemde kapsamlı bir antivirüs taraması yapılması ve banka şifreleri başta olmak üzere tüm kritik parolaların temiz olduğundan emin olunan farklı bir cihaz üzerinden değiştirilmesi büyük önem taşıyor.

Dijital ortamda görünen kimliklerin her zaman gerçeği yansıtmadığını belirten uzmanlar, şüpheli durumlarda e-postalardaki bağlantılara tıklamak yerine doğrudan bankanın resmi iletişim kanallarının kullanılmasını tavsiye ediyor.