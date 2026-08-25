Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması beklenen Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dev projedeki son duruma ilişkin bilgiler paylaşarak tünel, viyadük, köprü ve kavşaklarda çalışmaların eş zamanlı sürdürüldüğünü bildirdi.

122 KİLOMETRELİK DEV PROJE

Antalya-Alanya Otoyolu, 84 kilometrelik ana gövde ve 38 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Otoyolun ana gövdesi her iki yönde üçer şeritli olacak. Bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şerit olarak hizmet verecek.

Güzergah, Serik Kavşağı’ndan başlayarak Konaklı’nın kuzeyinde bulunan Alanya Batı Kavşağı’nda sona erecek. Böylece Antalya’nın doğu ilçeleri ile Alanya arasındaki ulaşımda yeni ve yüksek standartlı bir alternatif oluşturulacak.

7 KAVŞAK, 5 TÜNEL VE 16 VİYADÜK

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunacak.

Otoyolda toplam uzunluğu 4 bin 365 metreyi bulan 5 tünel ile toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük inşa edilecek. Ayrıca güzergah boyunca 14 alt geçit, 5 üst geçit, 6 köprü ve 47 menfez yer alacak.

OTOYOLDA YÜZDE 30 TAMAMLANDI

Çalışmaların geldiği aşamayı açıklayan Bakan Uraloğlu, proje genelinde yüzde 30 fiziki ilerleme sağlandığını bildirdi.

İki tünelde kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, bu noktalarda nihai beton imalatlarının sürdüğünü açıkladı. Diğer 3 tünelde ise kazı ve destekleme çalışmalarına devam ediliyor.

Projedeki 16 viyadüğün 15’inde fore kazık, temel kazısı, donatı ve beton çalışmaları sürdürülüyor. Alt ve üst geçitler, köprüler ve menfezlerde de çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKAYA İNECEK

Projenin tamamlanmasıyla Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım süresinde büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Mevcut güzergahta yoğunluğa bağlı olarak yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun yeni otoyolla 36 dakikaya kadar düşeceği açıklandı.

Özellikle turizm sezonunda yoğun trafik nedeniyle ulaşım sürelerinin arttığı Antalya-Alanya hattında otoyolun devreye alınmasıyla trafik yükünün önemli ölçüde hafiflemesi hedefleniyor.

YILLIK 23,9 MİLYAR TL TASARRUF

Otoyolun yalnızca ulaşım süresini kısaltmakla kalmayacağı, ekonomik açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağı belirtildi.

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre proje sayesinde yıllık 23 milyar TL zamandan, 900 milyon TL ise akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar TL tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Yeni otoyolun daha kısa ve kesintisiz ulaşım sağlamasıyla karbon salımının da yıllık yaklaşık 47 bin ton azaltılması hedefleniyor.

Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla bölgedeki turizm ve ticaret hareketliliğinin desteklenmesi, özellikle Alanya, Manavgat ve Serik hattındaki ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale gelmesi bekleniyor.