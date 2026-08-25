Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin detaylarını paylaştı. Proje tamamlandığında iki merkez arasındaki mevcut 2,5 saatlik seyahat süresi 36 dakikaya inecek.

Toplam 122 kilometre uzunluğunda tasarlanan güzergahın 84 kilometresi ana yoldan, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşuyor. Serik Kavşağı'ndan başlayacak olan otoyol, Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana arterler gidiş-geliş üçer şeritli, bağlantı yolları ise ikişer şeritli olarak planlandı.

5 TÜNEL VE 16 VİYADÜK YAPILACAK

Dev ulaşım yatırımında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 adet kavşak inşa ediliyor. Güzergah boyunca zorlu araziler, toplam uzunluğu 4 bin 365 metreyi bulan 5 tünel ve 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ile aşılacak.

PROJENİN BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI NE OLACAK?

Bakan Uraloğlu'nun aktardığı verilere göre, otoyolun devreye alınmasıyla Türkiye ekonomisine yıllık toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanması öngörülüyor. Bu rakamın 23 milyar lirasını zaman, 900 milyon lirasını ise akaryakıt tasarrufu oluşturacak. Ayrıca çevreye salınan karbon miktarı her yıl 47 bin ton azalacak.

Turizm sezonlarında yoğunluk yaşanan mevcut karayoluna alternatif olacak bu projenin, Alanya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ulaşımını büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor. Ticari lojistik ve günlük seyahatler açısından da bölge halkı projenin ilerleyişini yakından takip ediyor.