Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısında, oda seçimlerinin 18 Ekim tarihinde yapılacağı duyuruldu.

ATSO

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın açıklamasına göre, 5 adayın yarışacağı seçim süreci resmen başlarken, toplantıda kent ekonomisi, turizm verileri ve sektörel sorunlar da ele alındı.

Enflasyonla mücadelenin iş dünyası için zorlu bir sürece dönüştüğünü belirten Hacısüleyman, Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapacağı toplantıdan faiz indirimi beklentisi olduğunu aktardı. İhracatçıların döviz kurları ile yerel maliyetler arasında sıkıştığını ifade eden ATSO

Başkanı, yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteğinin 31 Ocak tarihine kadar uzatılmasının olumlu bir adım olduğunu bildirdi. Ancak, avans ödemelerinde fatura kesilememesi nedeniyle bu destekten tam anlamıyla yararlanılamadığını da vurguladı.

TURİZMDEKİ GERİLEME VE ARAÇ KİRALAMA SORUNLARI

Turizm sektöründe geçen yıla oranla yüzde 6,5'lik bir gerileme yaşandığına dikkat çeken Hacısüleyman, kişi sayısından ziyade ciro bazında yaşanan gelir kaybının önem taşıdığını dile getirdi. Toplantıda ayrıca yeni araç kiralama yönetmeliğindeki eksikliklere değinildi. Sürücü hatalarından kaynaklanan trafik cezaları veya araç bağlanma durumlarında, kiralama şirketlerinin sorumlu tutulmasının hukuki bir çelişki yarattığı ifade edildi.

KÜÇÜK OTELLER SGK DESTEĞİNDEN NEDEN MUAF TUTULDU?

Konaklama tesislerine sağlanan personel başı 3500 TL'lik SGK prim desteği, sektördeki maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli olmasına rağmen, Antalya genelinde sayıları 1400'ü aşan "Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi" sahibi küçük tesisler bu teşvik kapsamı dışında bırakıldı. Aynı vergi yükümlülüklerine ve istihdam maliyetlerine sahip olan küçük işletmelerin, büyük otellerle eşit şartlarda rekabet edebilmesi için bu uygulamanın mayıs ayından aralık sonuna kadar geriye dönük olarak düzeltilmesi talep ediliyor.

Turizm gelirleri ve istihdam politikalarındaki bu tür eşitsizlikler, Antalya ve ilçelerindeki konaklama sektöründe yakından takip ediliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli otellerin yoğunlukta olduğu turizm bölgelerinde, SGK prim desteği gibi teşviklerin tüm işletmelere eşit yansıtılması, yerel ekonominin sürdürülebilirliği açısından muhtemel bir etki yaratma potansiyeli taşıyor.