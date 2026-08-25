Alanya Belediyesi Yeni Alanyalılar Platformu ile Alan Nekhay Foundation iş birliğinde hazırlanan “WE (Biz) – Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi”, Alanya Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Açılışa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak da katılırken, farklı coğrafyalardan sanatçıları aynı çatı altında buluşturan sergi, kentin kültür ve sanat yaşamına uluslararası bir pencere açtı.

15 SANATÇININ ESERLERİ ALANYA’DA BULUŞTU

Küratörlüğünü Mariat Abdulkhamidova’nın üstlendiği sergide, Kafkasya ve çevre coğrafyalardan 15 sanatçının çalışmaları izleyiciye sunuldu. Resim, heykel, fotoğraf, baskı ve video gibi farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı seçki; kültür, kimlik, bellek ve temsil gibi kavramları farklı sanat pratikleri üzerinden ele alıyor. Serginin “WE (Biz)” adı da farklı kuşakların, kültürlerin ve sanatsal yaklaşımların ortak bir alanda buluşması düşüncesini öne çıkarıyor.

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KİMLİK, GÖÇ VE HAFIZA SANATIN DİLİYLE ANLATILIYOR

Serginin öne çıkan yönlerinden biri, çağdaş sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel deneyimlerin tartışılabildiği bir zemin oluşturduğunu göstermesi. Kimlik, göç, hafıza ve kültürel miras gibi dünyanın farklı bölgelerinde ortak karşılığı bulunan konular, sanatçıların kişisel ve toplumsal deneyimleri üzerinden yeniden yorumlanıyor. Böylece ziyaretçilere farklı kültürel hafızaları sanat aracılığıyla tanıma ve karşılaştırma imkanı sunuluyor.

ÇAĞDAŞ SANATTA KÜLTÜRLERARASI DİYALOG

Uluslararası karma sergiler, farklı ülkelerden ve kültürel çevrelerden gelen sanatçıların üretimlerini aynı mekânda görünür kılarken kültürlerarası iletişimin gelişmesine de katkı sağlıyor. Özellikle göç ve hareketliliğin yoğun olduğu kentlerde bu tür etkinlikler, yerleşik nüfus ile farklı ülkelerden gelen toplulukların ortak kültürel etkinliklerde buluşmasına imkan veriyor. Sergiler bu yönüyle yalnızca eserlerin sergilendiği organizasyonlar değil, farklı deneyimlerin karşılaşabildiği kamusal kültür alanları olarak da önem taşıyor.

ALAN NEKHAY FOUNDATION’DAN ALANYA’DA İKİNCİ SERGİ DENEYİMİ

Alan Nekhay Foundation, çağdaş sanat üretimini desteklemeyi; eşitlik, kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası diyaloğu geliştirmeyi çalışma alanları arasında gösteriyor. Vakıf daha önce de Alanya Kültür Merkezi’nde çağdaş sanat odaklı bir sergi projesi gerçekleştirmişti. Sergiler, araştırma çalışmaları ve kamusal programlarla faaliyetlerini sürdüren kuruluşun Alanya’daki yeni organizasyonu, kentte uluslararası çağdaş sanat etkinliklerinin devamlılığı açısından da öne çıkıyor.

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ALANYA’NIN ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPISIYLA ÖRTÜŞÜYOR

Turizmin yanı sıra farklı ülkelerden insanların yaşamayı tercih ettiği bir kent olan Alanya’da kültürlerarası etkinlikler, kent yaşamının önemli unsurlarından biri haline geliyor. Yeni Alanyalılar Platformu’nun farklı kültürler arasında iletişimi ve birlikte yaşam anlayışını güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla çağdaş sanat projelerinin bir araya gelmesi, kentin çok kültürlü yapısının kültür-sanat alanına da yansımasına olanak sağlıyor. Bu tür organizasyonlar aynı zamanda Alanya’nın yalnızca deniz, kum ve güneş ekseninde değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de uluslararası görünürlüğünü geliştirmesine katkı sunabilecek çalışmalar arasında değerlendiriliyor.

SERGİ CUMA GÜNÜNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

“WE (Biz) – Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi”, Alanya Kültür Merkezi’nde cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Farklı sanat disiplinlerini aynı sergi çatısı altında buluşturan organizasyon, çağdaş sanatla ilgilenenlerin yanı sıra Kafkasya ve çevre coğrafyaların kültürel belleğini sanatçıların yorumları üzerinden keşfetmek isteyen ziyaretçilere de açık olacak.