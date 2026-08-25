ADIYAMAN’ın Sincik ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilçede yalnızca 3 dakika arayla iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

İLK DEPREM 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD verilerine göre ilk deprem saat 21.40’ta Sincik ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak ölçüldü.

Sarsıntının ardından henüz kısa bir süre geçmişken bölgede ikinci ve daha güçlü bir deprem meydana geldi.

3 DAKİKA SONRA 4,2 İLE YENİDEN SALLANDI

Saatler 21.43’ü gösterdiğinde Sincik’te bu kez 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İki sarsıntının yalnızca 3 dakika arayla meydana gelmesi bölgedeki vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Depremler Sincik ve çevresinde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Bölgedeki gelişmeler ve olası ihbarlara ilişkin çalışmalar sürüyor.

Sincik’te 21.40’ta 3,7, 21.43’te ise 4,2 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe iki deprem meydana geldi.