SUUDİ ARABİSTAN Pro Lig’de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Al Ettifaq ile Al Nassr, 2026/2027 sezonunun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak.

İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Özellikle yıldız oyuncularıyla dikkat çeken Al Nassr, deplasmanda 3 puan ararken Al Ettifaq ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak.

MAÇ SAAT 21.00’DE BAŞLAYACAK

Al Ettifaq-Al Nassr karşılaşması 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.00’de başlayacak.

Mücadele, Suudi Arabistan Pro Lig’in yeni sezon programı kapsamında oynanacak.

AL ETTIFAQ-AL NASSR HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı Türkiye’den takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

AL NASSR KADRO DEĞERİNDE ÖNDE

Takımların piyasa değerleri karşılaştırıldığında Al Nassr önemli bir farkla öne çıkıyor. Al Nassr’ın kadro değeri yaklaşık 164,1 milyon euro, Al Ettifaq’ın kadro değeri ise yaklaşık 43,2 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Bu fark Al Nassr’ı kağıt üzerinde favori konumuna getirirken, Al Ettifaq’ın sahasında göstereceği performans karşılaşmanın gidişatını belirleyebilir.

SON 5 MAÇTA FORM DURUMU

Al Ettifaq, son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Al Nassr ise aynı dönemde 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Her iki takımın da son haftalardaki performansı, karşılaşmanın mücadele gücü yüksek bir tempoda geçebileceğini gösteriyor.

Al Ettifaq-Al Nassr maçı bugün saat 21.00’de başlayacak ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.