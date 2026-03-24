Altın piyasasında yaşanan sert düşüş ve ani dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de kuyumcuların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Gün içinde yaşanan fiyat hareketleri, özellikle fiziki altın almak isteyen vatandaşların kuyumculara yönelmesine neden olurken, piyasada ciddi bir yoğunluk oluştu. Bu gelişmeler, Alanya ve çevresinde düğün sezonuna hazırlanan vatandaşlar için de fiyat takibini daha kritik hale getirdi.

ONS VE GRAM ALTINDA SERT HAREKETLER

Gün içerisinde ons altın 4.448 dolar ile 4.305 dolar bandında dalgalandı. Saat 11.30 itibarıyla 4.398 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 6.342 TL’den 6.139 TL’ye kadar geriledi, ardından 6.289 TL seviyesine çıktı. Gümüşün ons fiyatı da 69,25 dolar seviyelerinde seyretti.

Bu dalgalanma, özellikle kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcılar açısından riskleri artırırken, uzun vadeli yatırımcıların ise temkinli hareket etmesine yol açtı.

KUYUMCULARDA ÜRÜN SIKINTISI YAŞANDI

Fiyatların düşmesini fırsat bilen vatandaşların yoğun talebi, piyasada fiziki altın arzını zorladı. Paketli gram altın, çeyrek ve yarım altın gibi ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanırken, alım-satım makasları da 250-300 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Alanya’daki kuyumcularda da benzer bir tablo dikkat çekerken, özellikle düğün hazırlığı yapan vatandaşların fiyatlardaki bu oynaklığı yakından takip ettiği görülüyor.

“PANİK YAPMAMAK LAZIM”

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede yaşanan düşüşün piyasada şaşkınlık oluşturduğunu ifade etti. Memiş, yatırımcılara panik yapmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Yüksek işçilikli ürünler yerine daha uygun maliyetli alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Memiş, bankalar veya darphane sertifikaları üzerinden yapılan işlemlerin daha avantajlı olabileceğini dile getirdi.

UZUN VADE İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Ons altının 6.000 dolar, gram altının ise 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini öngördü.

Ancak kısa vadede dalgalanmanın devam edeceğini belirten Memiş, 2026 yılı boyunca piyasalarda sık sık sert hareketler görülebileceğine dikkat çekti.

YEREL YANSIMA: ALANYA’DA ALTIN TAKİBİ HIZLANDI

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, Alanya başta olmak üzere Antalya genelinde düğün sezonu öncesi altın alacak vatandaşları doğrudan etkiliyor. Fiyatların düşmesini fırsat bilenler alıma yönelirken, dalgalanma nedeniyle beklemede kalanların sayısı da artıyor.

Uzmanlara göre, bu süreçte acele karar vermek yerine piyasayı yakından takip etmek ve ihtiyaç odaklı hareket etmek önem taşıyor.