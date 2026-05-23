Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "irtikap" suçlamasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Albayrak'ın inşaat projelerine iskan (yapı kullanma izin belgesi) vermek karşılığında yüksek miktarlarda para talep ettiği öne sürüldü. Müşteki E.Ö., inşaatının iskan işlemlerinin tamamlanması için babası H.Ö. aracılığıyla kendisinden 2,5 milyon lira istendiğini bildirdi. Müştekinin, bu talebi çek vererek karşıladıktan sonra kısmi iskan alabildiğini beyan ederek savcılığa başvurduğu aktarıldı.

İNŞAAT DURDURMA TEHDİDİ

Bir diğer müşteki H.P. ise kendi inşaat sürecinde benzer bir durumla karşılaştığını ifade etti. İddiaya göre, çalışanı F.Ç. üzerinden 1 milyon lira talep edilen H.P., bu ödemeyi yapmayı reddettiği için inşaat faaliyetlerine izin verilmediğini belirterek şikayetçi oldu. Çok sayıda benzer şikayetin yargıya taşınmasının ardından savcılık harekete geçti ve Albayrak'ın evinde ile belediye iştiraklerinde arama işlemleri gerçekleştirildi.

İRTİKAP SUÇU KAPSAMINDAKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "irtikap" suçu, bir kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine veya başkasına haksız yarar sağlaması olarak tanımlanıyor. Yerel yönetimlerde özellikle ruhsat ve iskan aşamalarında karşılaşılan bu tür iddialar, yasal süreçlerin titizlikle yürütülmesini gerektiriyor.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da yakalanarak Düzce'ye getirilmişti. Soruşturmanın tüm detaylarıyla devam ettiği açıklandı.