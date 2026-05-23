Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından parti içi siyasi dengelerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

TGRT

Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı kulis bilgilerine göre, yaklaşık 90 milletvekili eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak desteklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) durum değerlendirmesi yapmak amacıyla kendi aralarında toplantılara başladığı aktarıldı. Bu görüşmelerin doğrudan Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yürütüldüğü öne sürüldü.

WHATSAPP GRUBUNDA ÇÖZÜLME İDDİASI

Fatih Atik'in iddialarına göre, Özgür Özel yönetimi partideki milletvekilleri için "Direniş Milletvekili" adında bir WhatsApp grubu kurdu. Yaklaşık 85 milletvekilinin eklendiği bu gruba, Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu düşünülen 50-60 civarında ismin alınmadığı belirtildi.

Ancak söz konusu direniş grubuna dahil edilen yaklaşık 20 milletvekilinin de arka planda Kılıçdaroğlu'nu arayarak bağlılık bildirdiği iddia edildi. Atik, parti genel merkezinde bazı milletvekillerinin alınan yargı kararlarına karşı polisle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek direniş çağrılarına mesafeli yaklaştıklarını aktardı.

MUTLAK BUTLAN VE 1 TEMMUZ SÜRECİ NEYİ İFADE EDİYOR?

Parti içindeki bu hareketliliğin temelinde, mevcut yönetim aleyhine sonuçlanabilecek hukuki süreçler yatıyor. Mutlak butlan kararının yanı sıra devam eden ceza davasında 1 Temmuz tarihinde yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. Olası bir ceza durumunda dokunulmazlıkların kaldırılması ve siyasi yasak ihtimallerinin güçlenmesi, parti içi güç dengelerinin yer değiştirmesindeki en önemli faktör olarak gösteriliyor.