Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Özgür Özel, partideki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel'in basına yansıyan açıklamalarına göre, parti içinde tartışmalara neden olan mutlak butlan kararı kabul edilmedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ardından yaptığı bu çıkışla, kurultay sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kapalı grup toplantısında yapılan oylama sonucunda 110 milletvekilinin desteğini alarak yeniden Grup Başkanı seçildiğini belirten Özel, kullanılan oylardan sadece birinin kendisine verilmediğini aktardı. Kurultay yapılana kadar Meclis'teki grup toplantılarını kendisinin yöneteceğini ifade eden Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu toplantılara katılmasını beklemediğini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU İLE UZLAŞMA İDDİALARINA RET

Kamuoyunda yer alan uzlaşma haberlerine de açıklık getiren Özgür Özel, böyle bir durumun söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade etti. Kararı baştan itibaren tanımadıkları için herhangi bir uzlaşma zemini doğmadığını belirten Özel, partinin mevcut belirsizlikten çıkmasının tek yolunun sandık olduğunu savundu.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI VE 40 GÜNLÜK SÜREÇ

Hukukta bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelen mutlak butlan kavramı, CHP içindeki yönetim krizinin merkezine yerleşmiş durumda. Özel'in açıklamalarına göre, bu hukuki ve siyasi düğümün çözülmesi için kurultayın en geç 40 gün içinde toplanması partinin geleceği açısından hayati önem taşıyor.

Zaman kaybedilmeden kurultay hazırlıklarına başlanması gerektiğini belirten Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede partililerin fikirlerini alarak ortak bir takvim belirleyeceklerini aktardı. Sürecin nasıl şekilleneceği ve kurultay tarihinin ne zaman netleşeceği parti tabanı tarafından yakından takip ediliyor.