ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde geçtiğimiz yıl kurulan ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi, bilimin halka ulaştırılması adına başta “Bilim Kafe” etkinlikleri olmak üzere birçok alanda üniversitelerde üretilen bilgiyi halka ulaştırmaya devam ediyor. ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından Aytemiz’in destekleriyle bilimde, çeşitli sektörlerde ve ülkemize önemli katkılar sağlamış öncü isimlerin vatandaşlarla ve öğrencilerle buluşturulması adına “Aytemiz Sahne - Merak Ettiklerin Buradan Geçer” isimli seri programlar başlatıldı. Programın ilk konuğu Aytemiz Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar oldu. ALKÜ Rektörlük binasındaki Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Genel Sekreter Hüseyin Er, dekanlar, MYO Müdürleri, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



PROF. DR. KILIÇ’TAN AYTEMİZ’E TEŞEKKÜR

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ olarak 11 yıldan bu yana bilim ve projeler üreterek bilim dünyasına ve ülkemize en iyi şekilde katkılar sunmaya devam ettiklerini belirtti. Bilim İletişimi Ofisi ile bu bilgilerin daha kapsamlı ve planlı şekilde halka ulaştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, “Aytemiz Sahne - Merak Ettiklerin Buradan Geçer” programları sayesinde, bilimde, çeşitli sektörlerde ve ülkemize önemli katkılar sağlamış öncü isimler öğrencilerimizle buluşarak tecrübelerini aktaracaklar. Böylece öğrencilerin kariyer planlamalarına ışık tutmayı, kültürel gelişimlerini artırmayı ve sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurmaları da sağlanmış olacak. Aytemiz şirketi de bu süre içerisinde üniversitemize 10. Yıl etkinliklerine katkı vermesi, ABD’de yarışan öğrencilerimize destek olması ve mühendislik fakültemizdeki atölye kurulumu gibi birçok alanda bizlere desteklerini sürdürüyor. Bu önemli programlarda bizlere desteklerini tam olarak sağlayan Aytemiz ailesine yürekten teşekkür ederim. Programımızın ilkini gerçekleştirecek Sayın Yakup Yazar’a katılımları ve destekleri için de ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

YAZAR: BAŞARININ TEMELİNDE YAPTIĞINIZ İŞİ SEVMEK YATAR

Tecrübelerini gençlerle paylaşan Aytemiz Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, hayatın sağlık, gıda ve enerji olmak üzere üç sacayağı üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, enerji sektörünün güncel durumuna ve kariyer yolculuğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yazar, konuşmasında enerji, ekonomi ve küresel pazarlardaki işleyiş hakkında detaylı bilgiler verdi. Dünyadaki savaşların ve küresel ticaret savaşlarının enerji sektörünü doğrudan etkilediğine dikkat çeken Yakup Yazar, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin petrol fiyatlarında olağanüstü değişime uğradığını anlattı. Konuşmacı Yazar, Aytemiz firmasının eğitim ve sağlık alanında desteklerini tüm hızıyla sürdürdüğünü belirterek bu alanda yeni desteklerde de bulunduklarını belirtti. ALKÜ’nün bölge için önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Yazar, “ALKÜ, ülkemizin gelişmesi adına bilim üreten bölgemizin önemli üniversitelerinden birisi. Aytemiz olarak her zaman ALKÜ’nün yanında olacağız” dedi. Kars’tan genel müdür yardımcılığına uzanan azim öyküsü konuşmasına kendi hayat hikayesinden ilham verici kesitler sunarak başlayan Yazar, Kars’ın bir köyünde başlayan ve yatılı bölge okulunda şekillenen eğitim hayatının kendisine “hayata tutunmayı ve mücadele etmeyi” öğrettiğini belirtti. Kariyerine 1993 yılında akaryakıt sektöründe en alt kademeden başladığını hatırlatan Yazar, başarısının anahtarını şu sözlerle özetledi: “Zorlukları aşabilmek için önce kendinize güvenmelisiniz. Başarının temelinde ise yaptığınız işi sevmek yatar.” Gençlere kariyer yolunda unutulmaz tavsiyelerde bulunan Yazar, karakterin ve dürüstlüğün her türlü diplomanın önünde olduğunu ifade etti. Öğrencilere sadece kendi bölümleriyle sınırlı kalmamalarını, dünyayı ve ekonomiyi yakından takip etmelerini tavsiye eden Yazar, kendisini ifade edebilme yeteneğinin iş alımlarında en önemli kriterlerden biri olduğunu söyledi. Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözüyle noktalayan Yazar, gençlere azimlerini asla yitirmemeleri çağrısında bulundu. Yazar’ın konuşmasının ardından öğrenciler merak ettikleri konuları Yazar’a sordular. Etkinlik sonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından Yakup Yazar’a değerli paylaşımları anısına hediye takdim edildi.