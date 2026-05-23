Türkiye Gazetesi'nin aktardığı kulis bilgilerine göre, mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına geri dönüş haritası şekilleniyor. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine gerilimden uzak durulması talimatı verdiği ve parti genel merkezine Kurban Bayramı'nın ardından gitmeyi planladığı belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ PLANI VE YENİ MYK

Genel merkeze polis eşliğinde girmeyi reddeden Kılıçdaroğlu'nun, göreve başlar başlamaz 7-8 kişiden oluşan dar kapsamlı bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kuracağı ifade ediliyor. İlk adımlardan birinin, yargı süreci devam eden partililerin üyeliklerinin askıya alınması olacağı öne sürüldü. Haklarında çeşitli iddialar bulunan milletvekilleri ve belediye başkanları için de disiplin mekanizmasının çalıştırılabileceği konuşuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN YEDEK PARTİ İDDİASI

Parti içi muhalefet cephesinde ise Özgür Özel ve ekibinin B planı üzerinde duruluyor. Kılıçdaroğlu'nun partiyi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmemesi durumunda, Özel cephesinin daha önce dile getirilen yedek parti formülünü hayata geçirebileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda, Balgat'ta MHP Genel Merkezi'ne yakın konumda bulunan 1416. Sokak'taki TEK Parti Genel Merkezi binasının Özel ve ekibi tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.

KURULTAY SÜRECİ NEDEN BİR YILA UZAYABİLİR?

Hukuki olarak partinin yönetim boşluğuna düşmemesi için mahalle, ilçe ve il kongrelerinin sıfırdan yapılması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini doğrudan başlatmak yerine tabandan başlayan bu takvimi işleteceği, sürecin de yaklaşık bir yılı bulabileceği ifade ediliyor. Kulislere yansıyan bir diğer önemli bilgi ise, Kılıçdaroğlu'nun bu uzun sürecin sonunda genel başkanlığa yeniden aday olmayacağı ve koltuğu işaret edeceği bir isme bırakacağı yönünde.