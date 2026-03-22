Altın fiyatlarındaki sert geri çekilme sürerken finans analisti İslam Memiş, gram altında uzun vadeli beklentisini korudu. Memiş’in 10 bin TL tahmini, Alanya ve Antalya’da yatırımcıların da yakından izlediği piyasada yeni tartışma başlattı.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, bayram günlerinde de yatırımcının ana gündemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Son günlerde hem ons altında hem de gram altında görülen sert geri çekilme sonrası gözler yeniden piyasa yorumcularına çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, kısa vadeli baskıya rağmen gram altın için yıl bazında 10 bin lira beklentisini koruduğunu açıkladı.

22 Mart 2026 itibarıyla gram altın satış fiyatı yaklaşık 6.405 TL seviyesinde izlenirken, ons altın da 4.498 dolar bandında işlem görüyor. Piyasadaki bu geri çekilme, özellikle “altın düşerken alınır mı”, “gram altın 10 bin TL olur mu” ve “2026’da en kazançlı yatırım aracı hangisi” sorularını yeniden öne çıkardı.

DALGALANMA UYARISI GELDİ

Memiş, yıl boyunca hemen her ay sert fiyat hareketleri görülebileceğini belirtirken, kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ona göre piyasa sadece rakamla değil, psikolojiyle de yönetiliyor. Bu yüzden özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemler tarafında riskin arttığına işaret etti.

Aslında mesele biraz da burada düğümleniyor. Ekrana bakıp her geri çekilmeyi fırsat, her yükselişi de kaçış sinyali gibi okumak yatırımcıyı yoruyor. Hele küçük birikimle piyasaya girenler için bu hareketler daha sert hissediliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ NEDEN YAŞANIYOR?

Memiş’e göre düşüşün arkasında tek bir neden yok. Özellikle faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, nakit ihtiyacı nedeniyle gelen satışlar ve kaldıraçlı işlemlerde teminat tamamlama baskısı, altın ve gümüşte geri çekilmeyi hızlandırdı. Bu tablo, küresel piyasadaki baskının sadece jeopolitik başlıklardan ibaret olmadığını da gösteriyor.

Son günlerde yatırımcı tarafında en çok konuşulan başlıklardan biri de şu: “Ons düşüyor ama fiziki altın neden aynı hızla gerilemiyor?” Memiş, burada fiziki piyasanın ayrı bir dinamiği olduğuna dikkat çekiyor. Makas aralıklarının açılması ve işçilik maliyetlerinin yeniden belirginleşmesi, kuyumcu fiyatları ile ekran fiyatı arasında fark oluşturabiliyor.

FİZİKİ ALTIN PİYASASINDA FARKLI TABLO

Özellikle düğün sezonuna hazırlananlar, altın borcu olanlar ya da yastık altı yerine yeni alım yapmayı düşünenler için fiziki piyasadaki bu ayrışma önemli hale geliyor. Çünkü ekranda görülen düşüş, çarşıda birebir aynı oranda hissedilmeyebiliyor. Bu da fiziki altın fiyatı neden farklı sorusunu daha görünür hale getiriyor.

Bir başka ifadeyle, fiyat düştü sanılıyor ama kuyumcuya gidince tablo tam öyle çıkmıyor. Aradaki fark bazen can sıkıyor, bazen de karar ertelettiriyor. Yani.

UZUN VADEDE HEDEF 10 BİN TL

İslam Memiş, kısa vadeli düzeltmelerin sürmesine rağmen uzun vadeli görünümde büyük bir değişiklik görmediğini belirtiyor. Gram altın için yıl bazında 10 bin TL seviyesi öngören Memiş, mevcut geri çekilmelerin özellikle yeni nakdi olanlar, düğün hazırlığı yapanlar ve altın yükümlülüğü bulunanlar için fırsat penceresi oluşturabileceğini savunuyor.

Bu noktada yatırımcının en çok dikkat ettiği konu, bu hedefin ne kadar sürede ve hangi koşullarda gündeme gelebileceği. Çünkü mevcut fiyat ile 10 bin TL tahmini arasında ciddi bir mesafe var. Ancak Memiş, bu farkın piyasalardaki oynaklık ve jeopolitik gelişmelerle birlikte zaman içinde kapanabileceği görüşünde.

PETROL FİYATLARI NEDEN KRİTİK?

Memiş’in dikkat çektiği bir diğer başlık ise petrol fiyatları. Piyasalardaki yönün belirlenmesinde petrolün kritik rol oynayacağını söyleyen analist, iki farklı senaryo üzerinde duruyor. Buna göre savaş geriliminin azalması ve petrol fiyatlarının geri çekilmesi, altın ve gümüşte yeniden yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

Buna karşılık petrolün çok daha sert yükselmesi halinde, piyasalarda nakit ihtiyacının büyüyebileceği ve bunun da değerli metaller üzerinde yeni bir satış baskısı yaratabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle sadece altın fiyatına değil, petrol cephesine de bakmak gerekiyor.

“2026 BORSA VE BİTCOİN’İN YILI” MESAJI

Memiş, 2026 yılında en güçlü hikâyeyi altın ve gümüşte değil; borsa ve Bitcoin tarafında gördüğünü de söyledi. Gümüşte sert hareketlerin yatırımcıya hızlı kazanç sağlayabildiğini ancak aynı hızla kayıp da yaşatabildiğini belirten Memiş, bu nedenle gümüşü öncelikli yatırım aracı olarak değerlendirmediğini ifade etti.

“2026 borsa ve Bitcoin’in yılı” çıkışı, altın yatırımcısı açısından da dikkat çekici bulundu. Çünkü bu yorum, yatırımcı davranışlarında sadece güvenli liman refleksinin değil, daha yüksek getiri arayışının da öne çıktığını gösteriyor.

ALTINDA “BÜYÜK FIRSAT” GELDİ Mİ?

Memiş, yaşanan düşüşleri henüz beklediği büyük fırsat seviyesi olarak görmediğini de açıkça dile getirdi. Ona göre şu anki geri çekilme daha çok ara düzeltme ve zorunlu satışların sonucu. Uzun vadede ise ons altında 5.800 ile 6.000 dolar bandına yönelik beklentisini koruyor.

Bu da şu anlama geliyor: kısa vadede sert oynaklık sürebilir, ancak uzun vadeli yatırım düşünenler için altın tarafındaki beklenti tamamen bozulmuş değil. Özellikle gram altın uzun vadeli tahmin 2026 başlığında arama yapan yatırımcılar için Memiş’in mesajı net; düşüş var ama hikâye bitmiş değil.

Alanya ve Antalya gibi düğün sezonunun erken konuşulmaya başlandığı bölgelerde bu tür yorumlar daha yakından izleniyor. Çünkü altın burada sadece yatırım değil, aynı zamanda günlük hayatın ve aile bütçesinin de bir parçası. Bir evde düğün varsa, bu haber doğrudan mutfak hesabına kadar dokunuyor.