Orta Doğu’daki gerilim, yükselen petrol fiyatları ve Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında sert satış görüldü. Küresel piyasalarda ons altın 4.505 dolara kadar inerken, yurt içinde gram altın da gün içinde 6.411 lirayı test etti.

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları haftanın en sert dalgalarından birini yaşadı. Orta Doğu’da büyüyen jeopolitik riskler ilk etapta güvenli liman beklentisini artırsa da, yükselen petrol maliyetleri, güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik mesajları piyasada yönü tersine çevirdi. Böyle olunca satış geldi. Hem de sert geldi.

ONS ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Piyasalarda paylaşılan son verilere göre ons altın, bir gün içinde 4 bin 867 dolardan 4 bin 505 dolara kadar çekildi. Böylece günlük kayıp 362 doları buldu. 20 Mart sabahı ise fiyatlarda kısmi toparlanma izlendi ve ons altın yeniden 4 bin 650-4 bin 700 dolar bandına yöneldi. MarketWatch verilerine göre ons altında 19 Mart seansında 4.505 dolar dip seviyesi görüldü; aynı gün COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 5’in üzerinde geriledi.

Bu sert hareket sadece teknik bir düzeltme olarak okunmuyor. Piyasada asıl baskının, enerji fiyatlarındaki sıçrama ve bunun enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekmesiyle oluştuğu değerlendiriliyor. Reuters’ın aktardığına göre İran kaynaklı gerilim sonrası Brent petrolde 100 doların üzerine çıkan, bazı işlemlerde ise 119 doların test edildiği sert fiyatlamalar görüldü.

GRAM ALTINDA 523 LİRALIK KAYIP

Gram altın fiyatı da küresel satış baskısından doğrudan etkilendi. Habere konu piyasa verilerine göre gram altın perşembe günü 6 bin 934 liradan 6 bin 411 liraya kadar geriledi. Bu da bir günde 523 liralık kayba işaret etti. Sabah işlemlerinde ise yeniden 6 bin 695 lira civarında fiyatlamalar görüldü.

Türkiye’de altın yatırımcısı için bu tür sert geri çekilmeler özellikle düğün sezonu, birikim ve küçük yatırım hesabı yapanlar açısından daha dikkatle izleniyor. Alanya ve Antalya’da da vatandaş çoğu zaman ekrandaki ons fiyatını değil, doğrudan “gram altın bugün kaç lira oldu” sorusunun cevabını arıyor. Çünkü mesele yatırım kadar mutfak hesabı, borç planı, hatta bayram öncesi nakit dengesi.

GÜMÜŞTE DE SATIŞ DERİNLEŞTİ

Sadece altında değil, gümüş fiyatlarında da güçlü bir düşüş yaşandı. Barron’s verilerine göre gümüş vadeli işlemleri 19 Mart’ta yüzde 8’in üzerinde gerileyerek yedi işlem gününe yayılan düşüş serisini sürdürdü. MarketWatch da ons gümüşte 65,55 dolar civarına kadar sarkan sert bir hareket yaşandığını aktardı. Sabah saatlerinde ise fiyatların yeniden 70 doların üzerine toparlanma çabası verdiği görüldü.

Gümüşteki kayıp daha çok sanayi talebi ve enerji maliyetleri üzerinden okunuyor. Yani bu hareket sadece güvenli liman algısıyla açıklanmıyor. Biraz karışık bir tablo var. Tam da bu yüzden piyasada oynaklık yüksek.

FED FAİZİ SABİT TUTTU, PİYASA “ŞAHİN” MESAJ ALDI

Satış dalgasının önemli nedenlerinden biri de Fed’in mart ayı faiz kararı oldu. ABD Merkez Bankası, 18 Mart 2026 tarihli toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde ve sonrasındaki yönlendirmelerde, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyrettiği ve ilave adımların veriye bağlı olacağı vurgulandı. Bu mesaj, piyasalarda “faiz indirimi yakın değil” şeklinde fiyatlandı.

Faizin yüksek kalması ya da indirim beklentisinin ötelenmesi, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturuyor. Doların güçlenmesi de bu baskıyı artırıyor. Son iki günde yaşanan tablo biraz bunu gösterdi.

ALTINDA DÜŞÜŞ NEDEN OLDU?

Uzmanların ve piyasa raporlarının işaret ettiği ana başlıklar şöyle öne çıkıyor: Orta Doğu’da artan savaş riski, buna bağlı sert petrol yükselişi, enerji üzerinden yeniden canlanan enflasyon baskısı, Fed’in faizleri indirmekte temkinli davranması ve dolar tarafındaki güçlenme. Normal şartlarda jeopolitik riskler altına destek verir; ancak mevcut tabloda yatırımcıların bir bölümü önce nakde ve dolara yöneldiği için altında ters fiyatlama görüldü.

YATIRIMCI ŞİMDİ NEYE BAKIYOR?

Piyasada bundan sonraki süreçte üç başlık izlenecek: Fed üyelerinden gelecek yeni açıklamalar, petrol fiyatlarının kalıcı olarak yüksek kalıp kalmayacağı ve Orta Doğu’daki gerilimin daha da büyüyüp büyümeyeceği. Bu üç alanın her birinde yeni haber akışı, gram altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Bir gün içinde bu kadar sert düşüş yaşanması, kısa vadeli al-sat yapan yatırımcı kadar kenarda altın tutan vatandaşı da tedirgin etti. Ama piyasa hâlâ çok oynak. O yüzden tek bir güne bakıp kesin yön tayin etmek zor.