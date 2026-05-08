Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, turizmde sürdürülebilirliğin temelinde çevre duyarlılığı bulunduğunu belirterek, çevreyi koruyan kentlerin dünya turizminde daha güçlü bir konuma ulaştığını ifade etti.

Özcan yaptığı açıklamada, modern turizm anlayışının artık yalnızca otel kapasitesi, hizmet kalitesi veya doğal güzelliklerle sınırlı olmadığını söyledi. Özellikle bilinçli turistlerin tatil destinasyonu seçerken çevre düzeni, sürdürülebilirlik politikaları ve yaşam kalitesine dikkat ettiğini vurgulayan Özcan, Alanya’nın bu noktada sahip olduğu değerlerin korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

“TURİZM DOĞAL DENGEDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Turizmin dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Cem Özcan, plansız gelişimin çevresel riskleri de beraberinde getirebildiğini söyledi. Özellikle doğal dengenin hassas olduğu bölgelerde turizm faaliyetlerinin dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirten Özcan, çevreye zarar veren anlayışların uzun vadede turizme de zarar verdiğini ifade etti.

Özcan açıklamasında, “Turizm; doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel değerler içerisinde gelişen bir sektördür. Dinlenme, sağlık, spor, bilim ve eğlence faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için çevrenin korunması büyük önem taşıyor” dedi.

ALANYA İÇİN ORTAK SORUMLULUK ÇAĞRISI

ALTİD olarak çevre konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Özcan, yalnızca turizmcilerin değil kentte yaşayan herkesin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Özcan, özellikle sahil temizliği, çevre düzeni, atık yönetimi ve kent estetiğinin turist memnuniyetini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, “Temiz sahiller ve pırıl pırıl bir deniz hepimizin hakkı. Alanya’da yaşayan herkesin bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Biz ALTİD olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak daha iyi bir Alanya için yapılabilecek her türlü öneriye açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“MARKA ŞEHİR OLMAK ÇEVRE BİLİNCİYLE MÜMKÜN”

Bir kentin geleceğinin çevre dostu politikalarla şekillenebileceğini belirten Cem Özcan, turizm şehirlerinin rekabet gücünün artık yalnızca konaklama kapasitesiyle ölçülmediğini söyledi.

Özcan, çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik anlayışının hem yerel yaşam kalitesini yükselttiğini hem de turistlerin destinasyona bakışını olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, Alanya’nın güçlü turizm kimliğini koruyabilmesi için ortak çevre bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede çevre kriterlerinin tatil tercihlerinde belirleyici hale geldiğine dikkat çekilirken, Alanya gibi turizm kentlerinde temiz çevre ve sürdürülebilir şehir anlayışının ekonomik açıdan da büyük önem taşıdığı değerlendiriliyor.