Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) eğitime yönelik hayırsever destekleri sürüyor. Alanyalı iş insanı ve hayırsever Alirıza Bacaksız, üniversite bünyesinde “Aliye-Alirıza Bacaksız” adını taşıyacak bir anaokulu yapılması için bağışta bulundu.

Bağış protokolü, ALKÜ Senato Salonu’nda düzenlenen törenle ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile bağışçı Alirıza Bacaksız arasında imzalandı. Törene üniversite yönetimi ile Bacaksız ailesinin yakınları da katıldı.

EĞİTİME DESTEK DEVAM EDİYOR

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, eğitime yapılan katkıların yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirdiğini söyledi. Üniversiteye yapılan her desteğin öğrenciler ve kent adına önemli bir değer taşıdığına dikkat çeken Türkdoğan, ALKÜ’nün hayırseverlerin katkılarıyla gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Türkdoğan, “Üniversitemiz adına eğitim ve öğretime yapılan katkılar devam ediyor. Bacaksız ailesi tarafından eğitime verilen bu destekle üniversitemiz gücüne güç katacak. Bu anlamlı bağışı yapan Alirıza Bacaksız ve ailesine teşekkür ediyor, bağışın ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“ALANYA ADINA GURUR DUYUYORUZ”

Hayırsever Alirıza Bacaksız ise konuşmasında aile olarak eğitime her zaman önem verdiklerini belirtti. Türkiye’nin gelişiminde eğitim yatırımlarının kritik rol oynadığını vurgulayan Bacaksız, bu tür sosyal katkıların artması gerektiğini söyledi.

Bacaksız, “Alanya’mız adına yaptığımız bu bağıştan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe bırakılan en önemli miras olduğuna inanıyoruz. Bağışın milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ VE AİLE KATILDI

Törene ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er ile Bacaksız ailesinin yakınları katıldı.

Konuşmaların ardından protokol imzaları atılırken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Alanya’da son yıllarda eğitim kurumlarına yönelik yapılan bağışların artması, kentte eğitim altyapısının güçlendirilmesi açısından dikkat çekici gelişmeler arasında gösteriliyor. Özellikle üniversite bünyesinde yapılacak yeni eğitim alanlarının, hem akademik yaşam hem de çalışan aileler açısından önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.ALKÜ Bülten