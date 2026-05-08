Alanya turizminin uluslararası arenadaki en güçlü temsilcilerinden biri olan ALTAV, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimli olağan genel kurulun ardından yeni döneme hızlı bir giriş yaptı. Göreve gelen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını Hasan Ağalar Konağı'nda gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda, vakfın yeni yönetimde görev dağılımları yapıldı. Yapılan görevlendirmelere göre; Abdurrahman Açıkalın ALTAV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, Başkan Yardımcılığına Gökçe Aydoğan Ergün, Vakfın Muhasip Üyeliği görevine Şükrü Cimrin seçildi. Kurumun kamuoyu, medya ve basınla olan iletişimini koordine etmek üzere Basın Sözcülüğü görevini ise Alper Gencelli sürdürmeye devam edecek.

‘ALANYA’YI ÇOK YÖNLÜ OLARAK TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

ALTAV Basın Sözcüsü Alper Gencelli, “Vakfımızın yeni dönem ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Bu kapsamda amacımız; Alanya’mızın sahip olduğu tarihi, kültürel ve sportif değerleri küresel turizm pazarında çok yönlü olarak tanıtmaktır. Vakfımızın devam eden başarılı projelerine hız kesmeden devam ederken, şehrimizin marka değerini uluslararası arenada yükseltecek yenilikçi stratejileri de hayata geçirmek için çalışacağız. Alanya turizmini kurumlar arası güçlü dayanışma vizyonumuzla hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza olan tam inancımızla, yeni dönemin şehrimize ve tüm turizm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: ALTAV BÜLTEN