Doğu Avrupa’dan dönen bir kişide hantavirüs tespit edilmesi sonrası İsrail sağlık otoriteleri süreci yakın takibe aldı.

Hantavirüs yeniden dünya gündeminde. Son haftalarda Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden bir yolcu gemisinde yaşanan ölümler sonrası dikkat çeken virüs, şimdi de İsrail’de ilk kez görüldü.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, birkaç ay önce Doğu Avrupa’ya seyahat eden bir kişi yüksek ateş ve çeşitli enfeksiyon belirtileri sonrası hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerde hastanın hantavirüs taşıdığı tespit edildi.

PCR TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre hastaya yapılan hem antikor hem de PCR testleri pozitif sonuç verdi. Sağlık yetkilileri, virüsün kişinin Doğu Avrupa’da bulunduğu dönemde bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

Yetkililer, şu aşamada toplum genelini kapsayan bir salgın riskinin doğrulanmadığını ancak sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

3 KİŞİNİN ÖLÜMÜ ENDİŞEYİ ARTIRDI

Hantavirüs salgını son günlerde özellikle yolcu gemisinde yaşanan ölümler nedeniyle yeniden uluslararası gündeme taşındı. Arjantin’den Cabo Verde’ye seyahat eden gemide 3 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası sağlık otoriteleri virüsün yayılım ihtimaline karşı inceleme başlattı.

İsrail’de görülen ilk vaka sonrası gözler yeniden hantavirüs kaynaklı enfeksiyonlara çevrildi.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Uzmanlara göre hantavirüs çoğunlukla fare ve benzeri kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasıyla temas sonucu bulaşıyor. Özellikle kapalı ve hijyenik olmayan alanlarda virüs taşıyan partiküllerin solunması risk oluşturabiliyor.

Virüs bazı hastalarda hafif belirtilerle atlatılırken, bazı vakalarda ciddi solunum yetmezliği ve organ komplikasyonlarına neden olabiliyor.

Belirtiler arasında yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik, nefes darlığı ve baş ağrısı yer alıyor.