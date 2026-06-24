Almanya genelinde demiryolu ulaşımı, kritik bir iletişim altyapısı sorunu sebebiyle tamamen durdu. Alman Demiryolu Şirketi (Deutsche Bahn) tarafından DPA'ya yapılan açıklamaya göre, telsiz sistemlerinde meydana gelen teknik arıza ülkede tren trafiğini felç etti.

Arızanın kaynağını tespit etme ve giderme çalışmaları sürerken, yolda kalan seferler için acil eylem planı devreye sokuldu. Raylarda hareket halinde olan tüm trenlerin en yakın istasyonlara çekilerek yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlanıyor.

YOLCULAR NASIL TAZMİN EDİLİYOR?

Ülke çapında ulaşımı kilitleyen krizin ardından mağduriyetleri azaltmak için çeşitli adımlar atıldı. Deutsche Bahn yönetimi, sefer iptallerinden etkilenen yolculara alternatif ulaşım ve konaklama hizmeti sunmak amacıyla taksi ve otel kuponları dağıtmaya başladı.

Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, Bild gazetesine verdiği demeçte, önceliklerinin yolcuları istasyonlara ulaştırmak olduğunu vurguladı. Palla, teknik sorunun tam boyutunun henüz netleşmediğini ve çözüm sürecinin tüm imkanlar seferber edilerek devam ettiğini aktardı.