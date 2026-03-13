ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören ve konferans düzenlendi. Programların ilki çelenk sunma töreniyle başladı. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi binası önündeki Atatürk büstüne 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleşti. Programa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Prof. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Erenler, Genel Sekreter Hüseyin Er, akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Programda, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç ve Dekan Prof. Dr. Erenler Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Programda konuşan Dekan Prof. Dr. Erenler, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

KONFERANSTA TIP BAYRAMI VE BİLİM ANLATILDI

ALKÜ’deki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği söyleşi ile devam etti. ALKÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şakir Özgür Keşkek ve ALKÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seçer söyleşi yaptı. Rektörlük binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, “Bugün, insan hayatını her şeyin üzerinde tutan, büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın anlamlı günü olan 14 Mart Tıp Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımız; hayat kurtaran, acıları dindiren ve insanlara umut olan çok kıymetli bir görevi yerine getirmektedir. Gece gündüz demeden büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza toplumumuz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizde tıp ve sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizin de bu kutsal mesleği aynı ideal ve sorumluluk duygusuyla geleceğe taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Sağlık hizmetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarımızın güvenli, huzurlu ve saygın çalışma ortamlarına sahip olması hepimizin ortak temennisidir. Bu duygu ve düşüncelerle, insan sağlığı için özveriyle çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum.” dedi. Program, Prof. Dr. Şakir Özgür Keşkek ve Prof. Dr. Mehmet Seçer’in söyleşisiyle devam etti. Söyleşide öğrenciler merak ettikleri konuları hocalarına sordular. Program sonunda Prof. Dr. Işık Bayraktar, Prof. Dr. Keşkek’e; Prof. Dr. Mehmet Kılıç ise Prof. Dr. Seçer’e teşekkür belgesi verdi.

