KAZA, dün saat 08.00 sıralarında Tosmur Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. M.Ö. idaresindeki motosiklet ile Alman uyruklu H.B.'nin kullandığı SUV tipi araç çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki Mehdi Akdağ (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mehdi Akdağ, kurtarılamadı. M.Ö. ise tedaviye alındı. Kazadan sonra gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alman sürücü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (Mehmet AL)

