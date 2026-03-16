ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Alanya’da uluslararası öğrencilere ve şehirde yaşayan yabancılara yönelik Türkçe öğretimiyle önemli çalışmalar yürütüyor. Merkez, bu alandaki akademik birikimini şimdi yeni bir eğitim programıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ALKÜ TÖMER tarafından düzenlenen “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı” alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla katılımcılarla buluşuyor.

TEORİ VE UYGULAMA BİR ARADA

13 Nisan – 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek program, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretimi alanında kuramsal bilgi ile uygulamayı bir araya getirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında katılımcılara 48 saat teorik ders ve 12 saat uygulama-gözlem olmak üzere toplam 60 saatlik kapsamlı bir eğitim sunulacak. Eğitimler pazartesi, salı ve çarşamba günleri 17.30 – 20.20 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı kadro; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, dil öğretim yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve uygulama süreçlerine dair güncel yaklaşımları katılımcılarla paylaşacak. Program sonunda katılımcılara E-Devlet onaylı sertifika verilecek.

BAŞVURULAR 8 NİSAN’A KADAR SÜRECEK

Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vb.) öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, dil bilim, karşılaştırmalı edebiyat, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, yabancı dil ve edebiyat (İngiliz dili ve Edebiyatı, Rus dili ve edebiyatı, Alman dili ve edebiyatı vb.) program ve bölümlerinin 3 ve 4. sınıflarında aktif olarak öğrenimine devam eden lisans öğrencileri/mezunları ve bu alanlarda yüksek lisans/doktora eğitimlerine devam eden öğrenciler/mezunlar programa katılabilecekler. Bunun yanında ilgili alanlardaki öğretim elemanları da programa katılabilecekler. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2026 olarak açıklanan program hakkında ayrıntılı bilgiye tomer.alanya.edu.tr adresinden ulaşılıyor.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN