CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adliyede sürdürdüğü hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kandemir, Alanya İlçe Örgütü olarak Başkan Böcek’in yanında olduklarını ve hukuksuzluklara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına yönelik siyasi baskılara ve hukukun araçsallaştırılmasına karşı duracaklarını belirten CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

‘HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Demokratik değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çeken CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, şu ifadeleri kullandı: “Unutulmamalıdır ki; halkın iradesi mahkeme koridorlarında susturulamaz. Adaletin terazisini siyasetin gölgesine teslim etmeyeceğiz. Demokrasiye, hukuka ve halkın oyuna sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

‘GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ’

Başkan Böcek’e verilen desteğin aynı zamanda demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak anlamına geldiğini vurgulayan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün Muhittin Böcek’in yanında durmak; aslında demokrasiye, adalete ve halkın iradesine sahip çıkmaktır. Biz buradayız, geri adım atmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CHP BÜLTEN