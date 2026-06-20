Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan şarkıcı Alişan, canlı yayında duygusal anlar yaşadı. 2021 yılında koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları programa telefonla bağlanınca, ünlü sanatçı gözyaşlarını tutamadı.

Yeğenleriyle yayında kısa bir sohbet gerçekleştiren Alişan, çocuklara yaklaşan tatil planlarını sorarak "Hazır mı bavullar?" sorusunu yöneltti. Miniklerin verdiği samimi cevaplar karşısında konuşmakta zorlanan sanatçı, kardeşine duyduğu özlemi ekranlara yansıttı.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Programın ilgili kesitleri kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak en çok izlenenler arasına girdi. Kullanıcılar, sanatçının yengesi ve yeğenleriyle yakından ilgilenmesini takdir etti. Paylaşılan videolara "Yıllar geçti ama kardeş acısı geçmedi" şeklinde çok sayıda destek mesajı bırakıldı.

KAYBIM ETKİSİ VE SÜRECİN ARKA PLANI

Kardeş Selçuk Tektaş, pandeminin yoğun yaşandığı 2021 yılında Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Vefatın hemen ardından ailenin sorumluluğunu üstlenen Alişan, yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmayacağını kamuoyuna duyurmuştu. O tarihten bu yana yeğenlerinin eğitim ve sosyal hayatıyla bizzat ilgilenen sanatçının canlı yayına yansıyan bu tablosu, ailenin yaşadığı kaybın derin etkilerinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.