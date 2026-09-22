TBMM'nin ekim ayında açılmasıyla birlikte yargı, sosyal medya ve anayasa başlıklarını içeren yoğun bir yasama mesaisi başlayacak. Gündemin ilk sıralarında yer alan infaz düzenlemesi için Adalet Komisyonu üyelerinin önümüzdeki ay toplanması planlanıyor.

Toplantıda, daha önce yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi'nin etki analizleri değerlendirilecek. İyi hal indirimi alan ve yeniden suç işlemeyeceği öngörülen mahkumların istatistikleri incelenerek yeni yol haritası belirlenecek.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün aktardığına göre, AK Parti kaynakları yeni çalışmanın genel bir af niteliği taşımayacağını, Kovid-19 dönemindeki uygulamalara benzer bir model olacağını bildirdi. Yeni yılla birlikte Meclis'e sunulması hedeflenen taslakta, koşullu salıverme şartları güçlendirilecek ve istisnai suçlar hariç infaz oranının yarı yarıya (1/2) uygulanması yönünde sadeleştirmeye gidilecek.

13.

YARGI PAKETİ VE NAFAKA DÜZENLEMESİ

Ekim ayının ortalarında 25 ile 30 maddeden oluşması beklenen 13. Yargı Paketi'nin de Meclis Başkanlığına sunulacağı belirtiliyor. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan nafaka düzenlemesi ise bu paketten ayrı tutulacak. Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanacak nafaka çalışması, müstakil bir kanun teklifi olarak gündeme gelecek.

SOSYAL MEDYAYA E-DEVLET İLE GİRİŞ DÖNEMİ

Yeni yasama döneminin en dikkat çeken adımlarından biri dijital platformları kapsıyor. Anonim kimliklerle işlenen siber suçların ve dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla, sosyal medya mecralarına e-Devlet kimlik doğrulaması ile giriş yapılmasına yönelik yasal altyapı hazırlanıyor.

Öte yandan, siyasetin temel başlıklarından olan yeni anayasa mesaisi de hız kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ekim ayı içinde yürütülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.