Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu üyesi ALEMDER'in Yönetim Kurulu ve üyeleriyle yapılan istişareler sonucunda bu kararın alındığını belirten Özgür Erbaş, emlak sektörünün yaşadığı ciddi sorunlara vurgu yaptı.

"Sektörün Zor Zamanlarında Yanımızda Göremedik"

Geçtiğimiz dönem Eray Erdem’i desteklediklerini hatırlatan Erbaş, son 4 yılda sektörün 40 bin TL’lik yasal harç ve site problemleri gibi büyük sıkıntılarla boğuştuğunu dile getirdi. Bu süreçte düzenlenen eylemlerde mevcut yönetimi yanlarında göremediklerini belirten Erbaş, *"Bizim tek gerçeğimiz kişilerden öte mesleğimizdir. Eğer sorunlar yılbaşına kadar böyle devam ederse Alanya'da birçok emlakçı firmasını kapatmak zorunda kalacak"* uyarısında bulundu.

"Mustafa Tuna’nın Vizyonuna Şans Vermek İstiyoruz

Mustafa Tuna’nın dernek ziyaretinde sunduğu projeleri ve yaklaşımını son derece olumlu bulduklarını aktaran Erbaş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sayın Mustafa Tuna'nın sorunlarımıza ve projelere yaklaşımının daha olumlu olduğunu gördük ve kendisini destekleme kararı aldık. Bize sorunları çözme taahhüdü verenle yol yürürüz. Mustafa Tuna başkanlığında bu sorunların çözüleceğine inanıyoruz. En azından bir dönem onun vizyonuyla hareket edip sonuçları görmek istiyoruz"

Erbaş, seçimin tüm Alanya’ya hayırlı olmasını dileyerek nihai kararı ALTSO üyelerinin vereceğini ifade etti.