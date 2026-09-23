ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, esnafın ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bir dönemde marka avukatlarının uyguladığı öne sürülen baskılara tepki gösterdi. Özdemir, esnafın zor geçen sezonun yükünü taşırken yeni baskılarla karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Özdemir, esnafın her koşulda yanında olduklarını belirterek, “Ekonominin ve piyasaların bu kadar zor olduğu, esnafımızın evine ekmek götürmek için mücadele ettiği bir dönemde marka avukatlarının uyguladığı baskı artık kabul edilemez. Esnafımız zaten zor geçen sezonun yükünü taşıyor. Bu yükün üzerine yeni baskılar eklenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

MEYDANLARA ÇIKACAĞIZ

Esnafın sorunlarını dinlemenin ve haklarını savunmanın görevleri olduğunu vurgulayan Özdemir, baskıların sürmesi halinde demokratik haklarını kullanacaklarını söyledi. Özdemir, “Buradan açıkça söylüyoruz, bu baskılar devam ederse demokratik haklarımızı kullanacak, esnafımızla birlikte meydanlara çıkıp sesimizi duyuracağız. Esnafımız yalnız değildir” ifadelerini kullandı.