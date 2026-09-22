Alanya'nın Oba Mahallesi'nden çıkıp Antalya'nın en büyük gayrimenkul yatırımcıları arasına giren iş insanı Rıdvan Güzel'in 500 milyon dolarlık Luviya Projesi'nde yaklaşık 6 aydır iş durmuş durumda. Aspendos Bulvarı'ndaki şantiyede iş makineleri park halinde bekliyor, sahaya kurulan 4 kule vinç çalışmıyor. RGüzel Group'tan ya da Güzel'den projenin neden durduğuna dair kamuoyuna yapılmış bir açıklama yok.

Şantiyedeki durumu Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün yerinde görüntüledi. Habere göre hafriyat bitmiş, projenin iki etabında kaba inşaat tamamlanmış; ancak duvar örme işine hiç başlanmamış. Bir dönem kamyonların ve iş makinelerinin sürekli girip çıktığı sahada hareket büyük ölçüde kesilmiş. İskeleler ve demir yapılar uzun süredir aynı yerde duruyor.

OBA'DAN ANTALYA'NIN EN BÜYÜK PROJESİNE

Rıdvan Güzel, iş hayatına yaklaşık 30 yıl önce iklimlendirme sektöründe başladı. Bugün RGüzel Group çatısı altında iklimlendirme, enerji, turizm, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor. Grubun Antalya'daki portföyünde Viva Kundu, Kundu Kanyon, La Mare Lara, Konyaaltı'nda Palma Residence, Kaleiçi'nde CityNest, Side'de Sorgun Kanyon ve Meidan Plaza gibi projeler bulunuyor. RGüzel Group aynı zamanda Alanyaspor'un sponsorları arasında yer alıyor.

Luviya, bu portföyün açık ara en büyük halkası olarak tanıtıldı. Proje, eski Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (ANTBİRLİK) ait yaklaşık 65 bin metrekarelik arazi üzerinde yükseliyor ve "Antalya'nın ilk karma yaşam projesi" olarak pazarlanıyor.

KAĞIT ÜZERİNDEKİ LUVİYA

Tanıtım dosyasına göre Luviya'da 730 konut, 104 markalı rezidans dairesi, bir ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 175 mağazalı bir alışveriş merkezi yer alacak. Projede ayrıca 30 ayrı eğlence ve gastronomi noktası planlanıyor. Reklam kampanyasında "Zengin yaşamın adresi" sloganı ve "Zengin Yaşa" konsepti kullanıldı.

Güzel, projeyi tanıttığı dönemde şu sözleri kullanmıştı: "Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan ve en hızlı gelişen şehirleri arasında yer alıyor. Luviya, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yaşam projesi olacak. Yaşam, alışveriş, iş ve eğlenceyi bir araya getiriyoruz. Şehrin en prestijli ve hareketli yaşam merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz."

SATIŞ OFİSİ AÇIK, ŞANTİYE KAPALI

Şantiyede iş durmuş olsa da satış tarafı çalışmaya devam ediyor. Projenin internet üzerinden ön satışları sürüyor, proje yönetim ofisi müşteri kabul ediyor. Güncel fiyat listesine göre Luviya'da 1+1 daireler 14 milyon TL'den başlıyor, 4+1 dairelerde fiyat 53 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Antalyalı gazeteci Yusuf Yavuz, daha önce kaleme aldığı yazısında bu tabloya ilişkin şu iddiaları aktarmıştı: "Tanıtım kampanyası ile proje üzerinden satılan dairelerin inşaatının vadedilen aşamada olmadığını gören yabancıların yargı yoluna başvurmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Kentte birçok büyük projeyi aynı anda yürüten firmanın mali sorunlar yaşadığı iddiaları da gündemde." Bu iddialara ilişkin firmadan yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

ÖZBEK ORTAK İDDİASI

Şantiyedeki durgunlukla birlikte Güzel'in projeden çekildiği ve Özbek iş insanlarıyla kurduğu ortaklığı sonlandırdığı iddia edildi. Güzel bu iddiaları da yanıtlamadı.

Yusuf Yavuz aynı yazısında, projedeki "görünmeyen ortağın" Özbek iş insanı Cihangir Artıkhocayev olup olmadığını sormuştu. Geçmişte Taşkent Valiliği yapan Artıkhocayev, medya sektöründe de faaliyet gösteren Akfa Holding'in sahibi olarak biliniyor. Artıkhocayev, 15 Mayıs 2025'te Milliyet yazarı Özay Şendir'e verdiği röportajda, bir Türk ortakla Antalya'da 550 milyon dolarlık AVM, otel ve konut projesine başladıklarını ve projeyi 2027-2028 arasında tamamlamayı planladıklarını söylemişti. Artıkhocayev'in bahsettiği yatırımın büyüklüğü ve içeriği Luviya ile örtüşüyor, ancak iki taraftan da ortaklığı resmi olarak doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

ADI BÖCEK SORUŞTURMASINDA GEÇMİŞTİ

Rıdvan Güzel'in adı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturma sürecinde de gündeme gelmişti. Güzel, 1 Ekim 2025'te Antalya'da hafriyat gelirlerine ilişkin yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi ve ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de savcılık ifadesinde, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterildiği iddiasına ilişkin soruya Güzel'in firmasını işaret etmişti. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Rıdvan Güzel'le inşaat işlerinde birlikte çalıştığını, sigorta kaydının Güzel'in şirketi üzerinden yapılabileceğinin söylendiğini, yabancı dil bildiği için bu şirkette satış temsilcisi olarak çalıştığını anlatmıştı.

Başsavcılığın Böcek dahil 41 şüpheli hakkında hazırladığı 702 sayfalık iddianamede ise Rıdvan Güzel, haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen 50 kişi arasında yer aldı. Savcılık bu isimler için Gökhan Böcek'e menfaat sağlandığını, ancak bunun karşılığında usulsüz bir iş yapıldığına dair somut delil bulunmadığını değerlendirdi. Güzel hakkında bu dosyada dava açılmadı.

İMAR SÜRECİ 2017'DE BAŞLADI

Luviya'nın yükseldiği Topçular Mahallesi 12579 ada 1 parselin imar süreci 2017'ye uzanıyor. Muratpaşa Belediye Meclisi, 1 Mart 2017 tarihli ve 99 sayılı kararla parselde "sehven gösterilmeyen plan notlarının işlenmesine" ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun buldu. Konu, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 Nisan 2017 tarihli oturumunda gündemin 166'ncı maddesi olarak görüşüldü ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Komisyon ise değişikliğe olumsuz görüş verdi. Raporda, "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uyumsuz olduğundan uygun olmadığı görüşüne varılmıştır" denildi ve rapor meclisin takdirine sunuldu. İmar düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından projede inşaat çalışmalarına 2025 yılında başlandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İnşaatına 2025'te başlanan, Özbek ortak tarafının 2027-2028'de bitirmeyi hedeflediğini açıkladığı Luviya'da şantiye yaklaşık yarım yıldır bekliyor. Ön satışların sürdüğü projede, daire alanların teslim takvimine ilişkin firmadan bir açıklama gelmedi. Projenin neden durduğu, ortaklık yapısında bir değişiklik olup olmadığı ve inşaatın ne zaman yeniden başlayacağı sorularının yanıtı RGüzel Group'tan bekleniyor.