Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldığını bildirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden kapsamlı bir değerlendirme metni yayımlayan Yavaş, siyasi kariyerine ve belediye başkanlığı görevine bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Kararının anlık bir öfke veya kırgınlık neticesinde alınmadığını vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 19 Mart sürecinden bu yana devam eden hukuki ve siyasi tartışmaların Türk siyasetini yıprattığını savundu. Yavaş, seçmen iradesine sadakatin siyasetteki en temel sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, bu iradeyi farklı siyasi adreslere taşımanın seçmene karşı büyük bir vebal olacağını ifade etti.

İSTİFA KARARININ GEREKÇESİ

Açıklamasında parti içi ayrışmalara ve tartışmalara değinen Mansur Yavaş, muhalefetin birbirini tüketmek yerine ortak ilkeler etrafında birleşmesi gerektiğini savundu. Kendi görev süresi boyunca şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilediğini belirten Yavaş, CHP'yi küçük düşürecek hiçbir eylemde bulunmadığının altını çizdi. Bugün yapılan bazı açıklamalar üzerine partiden ayrılma gerekliliği hissettiğini aktaran Yavaş, geçmişte birlikte yürüdüğü çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

CHP CEPHESİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

İstifa kararı, Mansur Yavaş'ın CHP'nin 9 Eylül'deki kuruluş yıldönümü programlarına katılmaması ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin kamuoyunda tartışıldığı bir dönemin hemen sonrasında geldi. Yavaş, söz konusu görüşme hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından parti içinden çeşitli eleştiriler yükselmişti. İstifa açıklamasından kısa süre önce basına konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, hiçbir ismin partinin kurumsal kimliğinin üzerinde olamayacağını belirterek, belediye başkanlarının parti etkinliklerine katılım göstermesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.