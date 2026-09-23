Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) açıklamasına göre, kadın voleybolunun iki devi VakıfBank ve Eczacıbaşı Peron İstanbul, sezonun ilk kupası için Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Spor Salonu'nda 6 Ekim Salı günü oynanacak dev mücadelenin başlama saati, yapılan güncellemeyle 19.00'dan 18.00'e alındı.

Kupa maçı, 2026-2027

Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılışından hemen sonra gerçekleştirilecek. Ligin 3 Ekim'de başlayacak ilk haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan VakıfBank, bu maçtan üç gün sonra kupa sınavı için Antalya'ya seyahat edecek.

ERKEKLER FİNALİ KIRIKKALE'DE

Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ise Ziraat Bankkart ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Mücadele, 12 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanacak. Kadınların aksine erkeklerdeki kupa heyecanı, 17 Ekim'de başlayacak SMS Grup Efeler Ligi maratonundan beş gün önce yaşanacak.

BİLETLER VE YAYIN KANALI BELLİ Mİ?

Her iki kupa finali için de sporseverlerin en çok merak ettiği bilet fiyatları ve canlı yayın bilgileri henüz netleşmedi. TVF'nin yayımladığı güncel duyurularda bilet satış programı ve maçların hangi televizyon kanalından yayınlanacağına dair resmi bir detay yer almıyor. Federasyonun, organizasyon tarihleri yaklaştıkça bu bilgileri kamuoyuyla ayrıca paylaşması bekleniyor.