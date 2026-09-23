“Manifest” olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alınan Akış’ın kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmediği belirtildi.

Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu’nun uyuşturucu incelemesine ilişkin sonucu ortaya çıktı.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Tolga Akış’tan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye tabi tutuldu. Akış’tan alınan kan ve idrar örneklerinin yanı sıra saç örnekleri üzerinde de uyuşturucu madde yönünden analiz gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan sonuçlarda Akış’tan alınan örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı tespit edildi. Böylece Akış’ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı bildirildi.

28 AĞUSTOS’TA TUTUKLANDI

Tolga Akış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Soruşturmada Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunurken, tutuklama kararının “müstehcenlik” suçlaması kapsamında verildiği aktarıldı.

Akış’ın tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında yürütülen incelemeler devam etti. Bu süreçte uyuşturucu madde kullanımı iddiası kapsamında alınan biyolojik örnekler de Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemenin tamamlanmasıyla birlikte soruşturmadaki uyuşturucu iddiasına ilişkin test sonucu da belli oldu. Akış’ın kan, idrar ve saç örneklerinin hiçbirinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Ortaya çıkan test sonucu, Akış hakkında devam eden soruşturmanın uyuşturucu madde kullanma suçlaması bakımından yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Akış hakkındaki diğer suçlamalara ilişkin soruşturma süreci ise devam ediyor.