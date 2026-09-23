Alanya’da sağlık altyapısının büyütülmesine yönelik planlamada yeni bir aşamaya geçildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısındaki yaklaşık 26 dönümlük alanda yapılması düşünülen çok katlı ek hizmet binası, zemin etüdünden elde edilen bulguların ardından yeniden değerlendirildi. Zeminde yaklaşık 3 metrede suya rastlanması ve alt tabakada çakıl bulunması nedeniyle yüksek katlı yapılaşmanın uygun görülmemesi üzerine, yatırımın farklı bir modelle sürdürülmesi gündeme geldi.

26 DÖNÜMLÜK ALAN İÇİN PLAN DEĞİŞTİ

Söz konusu arazi daha önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapasitesini artıracak ek bina yatırımı için belirlenmişti. Alanya Kaymakamlığı tarafından Ocak 2026’da yapılan resmi açıklamada, 2024 yılında Sağlık Bakanlığına tahsis edilen 26 bin metrekarelik alanda 250 yataklı ek bina ve onkoloji hastanesi yapılmasının 2026 Yılı Yatırım Programı’na alındığı duyurulmuştu. Ancak son zemin değerlendirmelerinin ardından çok katlı hastane yapısının aynı noktada gerçekleştirilmesi yerine yeni bir yerleşim modeli üzerinde çalışılmaya başlandı.

Yeni planlamaya göre hastane karşısındaki alan tamamen sağlık kullanımından çıkarılmayacak. Burada yatay mimariyle acil servis ve poliklinik hizmetlerinin verilebileceği bir yapı oluşturulması, kalan bölümün ise otopark, yeşil alan ve sosyal kullanım amacıyla değerlendirilmesi öngörülüyor. Böylece mevcut hastanenin özellikle hasta giriş çıkışının yoğun olduğu birimlerinin fiziksel yükünün azaltılması amaçlanıyor.

YENİ SAĞLIK YERLEŞKESİ İÇİN CİKCİLLİ SEÇENEĞİ

Daha kapsamlı hastane yatırımı için ise Cikcilli’deki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüs alanı öne çıktı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, kampüs içerisinde, KYK yurdunun kuzey tarafında bulunan ve geçmişte yangın ile ambulans helikopterleri için pist olarak kullanılan bölgedeki 80 dönümlük alanın sağlık yatırımı amacıyla tahsis edilmesi talebinin ilgili kurumlara iletildiğini açıkladı. Tavlı, burada bloklar halinde, şehir hastanesi niteliğinde bir sağlık yerleşkesi oluşturulmasının planlandığını belirtti.

TIP EĞİTİMİ VE SAĞLIK HİZMETİ AYNI BÖLGEDE

Planın hayata geçirilmesi halinde Cikcilli’de sağlık hizmetleri ile üniversitenin tıp eğitimi altyapısının aynı bölgede bütünleşmesi hedefleniyor. Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik hizmetlerin yanı sıra tıp eğitimi ve uzmanlık faaliyetlerinin de yürütülmesi, hastane yatırımlarında yalnızca yatak kapasitesini değil; poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, görüntüleme ve eğitim alanlarını da önemli hale getiriyor. Bu nedenle geniş araziye sahip sağlık kampüsleri, ilerleyen yıllarda yeni blokların veya özellikli birimlerin eklenebilmesine olanak sağlayabiliyor.

ALANYA ÇEVRE İLÇELERE DE HİZMET VERİYOR

Yeni yatırım arayışının arkasında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yalnızca ilçe merkezine hizmet veren bir sağlık kuruluşu olmaması da bulunuyor. Hastane yönetiminin 2025 yılına ilişkin açıkladığı verilere göre tesis 420 yatak kapasitesiyle faaliyet gösterirken Alanya’nın yanı sıra Gazipaşa, Anamur, Akseki ve Gündoğmuş'u da kapsayan geniş bir bölgeden hasta kabul ediyor. Aynı yıl 112 ülkeden 21 bin 102 yabancı hastanın hastaneden sağlık hizmeti aldığı açıklanmıştı. Turizm hareketliliğinin yüksek olduğu Alanya’da yaz aylarında nüfusun artması da sağlık altyapısının uzun vadeli planlanmasını önemli hale getiriyor.

ONKOLOJİ HİZMETLERİNDE DE KAPASİTE İHTİYACI

Hastanenin özellikli sağlık hizmetleri de yatırım planlamasının önemli başlıkları arasında bulunuyor. ALKÜ tarafından daha önce açıklanan verilere göre hastanenin 22 yataklı Kemoterapi Ünitesi 2023 yılında 2 bin 127 hastaya kemoterapi uygularken, aynı yıl 8 bin 422 onkoloji hastasına ayaktan muayene hizmeti verildi. Bu nedenle daha önce açıklanan 250 yataklı ek bina projesinde onkoloji hizmetlerine özel kapasite oluşturulması da planlamanın temel unsurlarından biri olmuştu.

YENİ ALAN İÇİN RESMİ SÜREÇ GEREKECEK

Cikcilli’de gündeme gelen alanın hastane yatırımı için kullanılabilmesi, arazi tahsisi ve ilgili kurumların teknik değerlendirmelerinin tamamlanmasını gerektirecek. Büyük ölçekli sağlık yatırımlarında zemin ve jeolojik-jeoteknik çalışmaların yanı sıra ulaşım bağlantıları, altyapı, otopark, acil ulaşım güzergâhları ve gelecekteki genişleme ihtiyacı da proje sürecinin parçaları arasında yer alıyor. Bu nedenle 80 dönümlük alanla ilgili nihai yatırım modelinin, kurumlar arasındaki tahsis ve planlama süreçlerinin ardından netleşmesi bekleniyor.

HEDEF SAĞLIK HİZMETLERİNİ RAHATLATMAK

Tavlı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Yılmaz Karakuş ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da dahil olduğu değerlendirmelerde yeni ek hizmet binası konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti. Planlanan modelde mevcut hastanenin karşısındaki alanın acil servis ve polikliniklerle desteklenmesi, daha büyük ölçekli sağlık yatırımının ise Cikcilli’de geliştirilmesi öngörülüyor. Sürecin tamamlanması halinde Alanya’nın mevcut sağlık kapasitesinin rahatlatılması ve uzun vadede eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin bir arada bulunduğu daha geniş bir sağlık yerleşkesinin oluşturulması hedefleniyor.