Galatasaray’da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bir yandan takıma yapılabilecek yeni takviyeleri değerlendiren sarı-kırmızılı yönetimin, diğer yandan mevcut oyuncuların sözleşme durumları için harekete geçtiği belirtildi.

Bu kapsamda Galatasaray’ın altyapısından yetişen genç kaleci Jankat Yılmaz’ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME PLANI

Takvim’in haberine göre Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki Jankat Yılmaz’ın sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların genç file bekçisiyle 4 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği öne sürüldü.

Planlanan anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Galatasaray, altyapısından yetişen genç kalecinin geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına almış olacak.

EYÜPSPOR’DAN GALATASARAY’A DÖNDÜ

Galatasaray altyapısında yetişen Jankat Yılmaz, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçirdi. Genç kaleci, kiralık döneminin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Yeni sezon planlamasında kadroda tutulan Jankat’ın kaleci rotasyonundaki konumunun da değiştiği belirtildi.

İKİNCİ KALECİ KONUMUNA YÜKSELDİ

22 yaşındaki file bekçisinin yeni sezonda Uğurcan Çakır’ın ardından Galatasaray’ın ikinci kalecisi konumuna yükseldiği ifade edildi.

Jankat Yılmaz’ın kaleci sıralamasında Günay Güvenç’i geride bıraktığı ve teknik heyetin planlamasında ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

GALATASARAY’DA İÇ TRANSFER MESAİSİ

2026-27 sezonunda tüm kulvarlarda hedefleri doğrultusunda yoluna devam eden Galatasaray’da yönetim, ara transfer dönemi öncesinde kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların dış transfer için alternatifleri değerlendirirken mevcut kadrodaki oyuncuların sözleşme durumlarını da masaya yatırdığı kaydedildi. Jankat Yılmaz ile yapılması planlanan 4 yıllık anlaşmanın da bu çalışmaların bir parçası olduğu ifade edildi.