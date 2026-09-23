Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Davut Çetin, 18 Ekim’de gerçekleştirilecek oda seçimleri öncesinde gazetecilerle bir araya gelerek geçmiş dönem çalışmalarını değerlendirdi ve yeni dönem hedeflerini açıkladı. Çetin, seçim programını “7 Tema, 50 Proje” başlığı altında toplarken; üye ilişkileri, güçlü meslek komiteleri, iş birliği ve temsil, sektörel gelişim ve rekabet gücü, Antalya markası ve kent ekonomisi, eğitim ve insan kaynağı ile dijital ve katılımcı ATSO başlıklarını öne çıkardı. Çetin’in açıkladığı programda oda hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, sektörler arasındaki koordinasyonun artırılması ve Antalya ekonomisine ilişkin düzenli veri üretilmesi önemli yer tutuyor.

ÜYE SORUNLARI DİJİTAL OLARAK TAKİP EDİLECEK

Çetin, ATSO’nun dört yıllık stratejik planlarla yönetilmesini ve üyelerden gelen taleplerin kayıt altına alınarak sonuçlanıncaya kadar takip edilmesini hedeflediklerini söyledi. Açıklanan projeler arasında işletmelerin finans, satış, pazarlama ve dijitalleşme alanlarındaki durumlarını değerlendirmeyi amaçlayan “ATSO İşletme Doktoru Programı” ile oda hizmetlerine mobil ortamdan erişim sağlaması planlanan yapay zeka destekli ATSO App de bulunuyor. Çetin ayrıca üyeler arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik ATSO Avantaj Kart sisteminin yeniden yapılandırılacağını belirtti.

MESLEK KOMİTELERİ İÇİN YENİ MODEL

Programın önemli başlıklarından birini meslek komitelerinin yapısının güçlendirilmesi oluşturuyor. Çetin, farklı sektörlerin aynı komitelerde yer almasından kaynaklanan temsil sorunlarının giderilmesini ve komitelerin çalışmalarının daha düzenli biçimde takip edilmesini istediklerini ifade etti. Bunun yanında turizm, ticaret, tarım, sanayi, inşaat, gıda ve hizmet gibi alanlarda sektör temsilcilerini daha geniş bir yapıda buluşturmayı amaçlayan “ATSO Sektör Birlikleri Modeli”nin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu modelin, seçimle oluşan meslek komitelerinin yanı sıra sektörlerde deneyim sahibi isimlerin oda çalışmalarına katkı vermesine imkân sağlaması hedefleniyor.

Turizmde sıkıntı yaşandığını, ülkede yaşanan ekonomik sorunların yansıması nedeniyle Antalya ekonomisinin daha fazla etkilendiğine dikkat çeken Çetin, şöyle devam etti:

‘’Antalya’da 155 firma iflas etmiş, ayrıca 350 konkordato var. Şehirde ise bir sessizlik hakim. Asıl konuşması gerekenler sessiz kalıyor ve (Bu şehir batıyor) diyemiyor. Antalya’nın bu sessizliğini de anlam veremiyorum. Tarım kötüye gidiyor. İflaslar ve konkordatolar önümüzdeki süreçte domino etkisi yaratacak. Önlem alınmalı.’’

ANTALYA İÇİN ORTAK KOORDİNASYON HEDEFİ

Çetin’in açıkladığı “Antalya Koordinasyon Modeli” ise kentte faaliyet gösteren meslek kuruluşları, iş dünyası örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurumlar arasında daha düzenli iş birliği kurulmasını amaçlıyor. Kent ölçeğindeki ekonomik sorunların tek bir kurumun yetki alanıyla sınırlı kalmadığına işaret eden model kapsamında ortak sorunların belirlenmesi, ilgili kurumların aynı platformda buluşturulması ve çözüm süreçlerinin izlenmesi öngörülüyor. Yatırım ve Proje Geliştirme Ofisi, Antalya Ortak Proje Havuzu ve bölgesel ticaret buluşmaları da bu yaklaşımın parçaları arasında gösteriliyor.

VERİ MERKEZİ VE ERKEN UYARI SİSTEMİ

Antalya ekonomisinin güncel verilerle izlenmesi de Çetin’in programında ayrı bir başlık olarak yer aldı. Kurulması planlanan Antalya Veri Merkezi ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde kullanılabilecek ekonomik ve sektörel bilgilerin derlenmesi, piyasa araştırmalarının düzenli hale getirilmesi ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Ekonomi ve mevzuattaki değişiklikleri üyeler açısından takip edecek bir erken uyarı sisteminin de kurulması planlanıyor. Böyle bir yapının özellikle turizm, tarım, ticaret ve hizmet sektörlerinin ağırlık taşıdığı Antalya’da işletmelerin değişen piyasa koşullarını daha yakından izlemesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

E-TİCARET, İHRACAT VE LOJİSTİK ÖNE ÇIKIYOR

Sektörel rekabet gücünün artırılması amacıyla Dijital Ticaret Köprüsü, e-ticaret ve e-ihracat uygulamaları, finansmana erişim çalışmaları ve uluslararası pazarlara yönelik destek mekanizmaları da proje paketine dahil edildi. Çetin ayrıca aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kuşaklar arası devir süreçlerine destek verilmesini, Antalya Lojistik Merkezi projesinin yeniden ele alınmasını hedeflediklerini anlattı. Lojistik merkezinin yükleme, boşaltma ve ağır vasıta trafiğinin daha planlı yürütülmesine katkı sağlaması öngörülürken, projenin hayata geçebilmesi için yer seçimi, ulaşım bağlantıları, yatırım modeli ve ilgili kurumlarla koordinasyon gibi aşamaların ayrıca planlanması gerekiyor.

TURİZMİN KENT EKONOMİSİYLE BAĞI GÜÇLENDİRİLECEK

Antalya markası ve kent ekonomisi başlığı altında ise turizmin yıl geneline yayılması, turistlerin kent merkeziyle ekonomik bağının artırılması, festival ve etkinliklerin çeşitlendirilmesi ile gece ekonomisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çetin, geçmişte hazırlanan deneyim rotalarının yeniden işler hale getirilmesini ve Antalya’nın farklı bölgelerindeki turizm değerlerinin dijital ortamda ziyaretçilere ulaştırılmasını istediğini belirtti. Turizmin kent ekonomisine daha fazla katkı sağlaması açısından konaklama sektörünün yanı sıra perakende, yeme-içme, ulaşım, kültür-sanat ve yerel ticaretin de turizm hareketliliğinden pay alması önem taşıyor.

İFLAS VE KONKORDATO UYARISI

Antalya ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çetin, kentteki iflas ve konkordato dosyalarına dikkat çekerek ekonomik sıkıntıların işletmeler arasında zincirleme etki oluşturabileceğini savundu. Turizmde yaşanan sorunların ve Türkiye genelindeki ekonomik koşulların Antalya’daki işletmelere yansıdığını belirten Çetin, tarımdaki sorunların da yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Konkordato, mali yapısı bozulan ancak faaliyetlerini sürdürerek borçlarını belirli bir plan dahilinde ödemeyi amaçlayan işletmeler açısından hukuki bir yeniden yapılandırma mekanizması niteliği taşıyor; sürecin ekonomik etkisi ise işletmelerin tedarikçileri, çalışanları ve ticari ilişkileri nedeniyle daha geniş bir alana yayılabiliyor.

OLİMPİYAT İÇİN İSTANBUL-ANTALYA ORTAKLIĞI ÖNERİSİ

Çetin’in gündeme getirdiği diğer başlıklardan biri de Antalya’nın büyük uluslararası organizasyonlardan daha fazla pay alması oldu. Güncel açıklamasında Türkiye’nin 2036 Olimpiyatları sürecine işaret eden Çetin, Antalya’nın İstanbul ile birlikte organizasyonda rol üstlenmesi gerektiğini savundu. Antalya’nın konaklama kapasitesi, turizm altyapısı ve uluslararası organizasyon deneyiminin değerlendirilmesini isteyen Çetin, büyük spor ve etkinlik organizasyonlarının yeni yatırımları teşvik edebileceğini ve kentin uluslararası tanınırlığına katkı sağlayabileceğini ifade etti. Olimpiyat gibi organizasyonlarda nihai ev sahipliği ve organizasyon modeli ise ulusal olimpiyat yapıları, ilgili kamu kurumları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin yürüttüğü uzun vadeli resmi süreçlere bağlı bulunuyor.