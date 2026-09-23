Sahibinden.com ve BETAM işbirliğiyle hazırlanan eylül ayı raporuna göre, Türkiye genelinde satılık konut piyasasında reel fiyat düşüşü ağustos ayında da devam etti. Enflasyondan arındırılmış satış fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 oranında azaldı.

Söz konusu rapora göre, reel konut satış fiyatlarındaki yıllık düşüş İstanbul'da yüzde 5,2, Ankara'da yüzde 2,9 ve İzmir'de yüzde 9,8 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 45 bin 792 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam İstanbul'da 66 bin 228 lira, İzmir'de 53 bin 750 lira ve Ankara'da 39 bin 636 lira oldu.

Konut talep endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 11,5 oranında artış gösterse de yıllık bazda yüzde 7,5 geriledi. Piyasada canlılık göstergesi olarak kabul edilen kapatılan ilan yaşı ise uzamaya devam etti. Satılık konut ilanlarının yayında kalma süresi Türkiye genelinde 54,2 güne çıkarken, bu süre İstanbul'da 52,9, Ankara'da 45,4 ve İzmir'de 63,4 gün olarak ölçüldü.

KİRALIK KONUT PİYASASINDA SON DURUM

Kiralık konut piyasasında ise Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 297,4 lira olarak belirlendi. Yıllık bazda reel kira değişimi ülke genelinde yüzde 6,6 oranında düşüş kaydetti. Ortalama kiralık metrekare fiyatları İstanbul'da 463,9 lira, İzmir'de 333,3 lira ve Ankara'da 300 lira seviyesinde gerçekleşti.

Kiralık konut talep endeksi temmuz ayındaki zirvesinin ardından ağustosta aylık yüzde 4,1 azaldı ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 yüksek seyretti. Kiralık konut ilanlarının kapatılma süresi ise satılık piyasasının aksine 0,4 gün kısalarak 27,2 güne indi. İlan ömrü İstanbul'da 22,6, Ankara'da 24,3 ve İzmir'de 37,2 gün olarak hesaplandı.

ENDEKSLER ARASINDAKİ FARK NE ANLAMA GELİYOR?

BETAM tarafından yayımlanan rapor, kurumun kira endeksi ile TÜİK tarafından açıklanan kira endeksi arasındaki temel yöntemsel farklılıklara da dikkat çekiyor. BETAM verileri piyasaya yeni giren ve güncel olarak ilana koyulan boş konutların talep edilen kira bedellerindeki değişimi yansıtıyor.

TÜİK verileri ise halihazırda aynı evde oturmaya devam eden mevcut kiracıların karşılaştığı sözleşme yenileme bedellerindeki değişimi ölçüyor. Bu nedenle iki endeks, kiralık konut piyasasının birbirinden farklı iki ayrı dinamiğini temsil ederek fiyat değişimlerine dair daha geniş bir perspektif sunuyor.