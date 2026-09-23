Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 2026-2027 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeyeceğini bildiren Antalya Akra Spor hakkında nihai kararını açıkladı. TFF'nin yayımladığı karara göre, Antalya temsilcisi ligden ihraç edilirken kulübe 125 bin TL para cezası kesildi.

Kurul, 15 Eylül'de savunması istenen kulübün durumunu Kadın Ligleri Statüsü'nün 3/13'üncü maddesi kapsamında değerlendirdi. Alınan kararın ardından, geçtiğimiz sezon ulusal ligde yer alan takımın yeni sezon serüveni başlamadan resmi olarak sona erdi. Çekilme kararının arkasındaki temel gerekçeler ise federasyon duyurusunda yer almadı.

HIZLI YÜKSELİŞİN ARDINDAN GELEN VEDA

Antalya ekibi, 2024-2025 sezonunda Ümit Karan Gençlik ve Spor ismiyle Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmiş ve grubunu namağlup lider tamamlamıştı. Play-Off finalinde Orbit Karabağlar'ı 3-0 yenerek 2. Lig'e çıkan takım, geçen sezon çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 12 puan toplamıştı.

SPONSORLUK DESTEĞİNE RAĞMEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Kulübün ligden çekilme kararından hemen önce TFF ve beIN SPORTS ortaklığındaki beIN SQUAD projesine seçilmesi dikkat çekti. Antalya'dan asil listeye giren tek takım olarak forma ve dijital tanıtım desteği almaya hak kazanan kulübün, bu önemli sponsorluk adımına rağmen organizasyondan çekilmesi, amatör kadın futbolunda kulüplerin karşılaştığı idari ve ekonomik sürdürülebilirlik zorluklarını yeniden gündeme getirdi.