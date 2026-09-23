Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın İtalya ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, futbolseverler mücadeleyi tribünden izlemek için biletlerini elektronik platform Passo üzerinden temin edebilecek.

BİLET ALIMINDA KART KISITLAMASI VAR MI?

Federasyonun yaptığı resmi bilgilendirmede, bilet satış sürecinde herhangi bir kulüp kısıtlaması uygulanmayacağı vurgulandı. Bu kapsamda, tüm takımların logolu kartlarına sahip olan taraftarlar sisteme giriş yaparak bilet satın alma işlemini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilecek.