Bandırmaspor’un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender’den acı haber geldi. Genç futbolcunun geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Kalender’in vefatının ardından Bandırmaspor ve eski kulübü Adana Demirspor taziye mesajları yayımladı.

ADANA DEMİRSPOR’DAN TAZİYE MESAJI

Bir dönem Adana Demirspor forması da giyen Kalender’in vefatının ardından mavi-lacivertli kulüp başsağlığı mesajı paylaştı.

Adana Demirspor’dan yapılan açıklamada, “Adana Demirspor’umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kulüp, Kalender’in mavi-lacivertli forma altında verdiği mücadele ve hatıralarıyla camianın hafızasında yaşamaya devam edeceğini belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

BANDIRMASPOR: ACIMIZ BÜYÜK

Bandırmaspor da genç futbolcusunun vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun” denildi.

ADANA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in cenazesinin ikindi namazının ardından Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Genç yaşta gelen ölüm haberi, Kalender’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bandırmaspor ve Adana Demirspor camialarında büyük üzüntüye neden oldu.