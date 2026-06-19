Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 72 yaşındaki iş insanı Ali Ağaoğlu, kendisinden 36 yaş küçük Bige Yıldırımer ile nikah masasına oturdu. Çiftin yurt dışı tatilleri sırasında hayatlarını birleştirme kararı aldığı ve evlilik işlemlerini burada tamamladığı bildirildi.

İkili, evlilik haberlerinin basına sızmasının ardından sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yayımladı. Uzun süredir gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini resmiyete döktüklerini belirten çift, haziran ayı sonunda evlerinde sadece aile ve yakın dostlarının katılacağı özel bir kutlama planladıklarını açıkladı. Açıklamada, haberin erken duyulmasının kendileri için de beklenmedik bir durum olduğu ifade edildi.

ALİ AĞAOĞLU'NUN AİLE YAPISI NASIL?

İş dünyasındaki yatırımlarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ağaoğlu'nun geçmiş ilişkilerinden toplam beş çocuğu bulunuyor. İlk evliliğinden Alican ve Sena, diğer ilişkilerinden ise Mertcan ve ismi açıklanmayan bir çocuğu daha olan iş insanı, 2013 yılında Petek Ertüre ile birlikteliğinden Ali Ege'yi kucağına almıştı. Bugün 13 yaşında olan Ali Ege, Ağaoğlu'nun en küçük çocuğu olarak biliniyor.

KUTLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Çiftin yaptığı resmi duyuruya göre, yurt dışında kıyılan nikahın ardından Türkiye'deki kutlama yaz aylarının başında gerçekleşecek. Haziran sonu için planlanan etkinlik, geniş çaplı bir düğün yerine dar kapsamlı bir davet şeklinde organize edilecek.