Alanya’da bugün beklenen sağanak yağış için uyarı geldi. Saat saat hava durumu ve kritik saatler haberimizde…

Alanya hava durumu için 24 Mart Salı günü yapılan son değerlendirmelere göre ilçede gün boyunca yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinde yağışın şiddetini artırması bekleniyor. Yetkililer, gün içinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

SAAT SAAT ALANYA HAVA DURUMU

Günün ilk saatlerinden geceye kadar Alanya’da beklenen hava durumu şöyle:

06.00 – 09.00: Hafif yağmurlu – 8°C

09.00 – 12.00: Hafif sağanak yağışlı – 12°C

12.00 – 15.00: Yağmurlu – 9°C

15.00 – 18.00: Yağmurlu – 10°C

18.00 – 21.00: Hafif yağmurlu – 7°C

21.00 – 24.00: Hafif yağmurlu – 5°C

EN RİSKLİ SAATLER ÖĞLE DİLİMİ

Alanya’da kuvvetli sağanak yağış saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı da netleşti. Meteoroloji verilerine göre yağışın özellikle 12.00 ile 18.00 saatleri arasında etkisini artırması bekleniyor. Bu saatlerde kısa süreli su baskınları ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabilir.

Sabah saatlerinde hafif başlayan yağmurun, öğleden sonra daha yoğun hale gelmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağışın yeniden hafifleyerek devam edeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, gün boyunca yüksek nem ve aralıklı kuvvetli yağış nedeniyle özellikle sürücülere dikkatli olunması çağrısında bulundu. Kaygan zemin nedeniyle trafik kazası riskinin arttığına dikkat çekildi.

Bir de şöyle… Yağmur dediğin Alanya’da bazen aniden bastırır, bazen de saatlerce ince ince yağar. Bugün biraz ikisi birden gibi.

Günlük hayatı doğrudan etkileyecek bu hava koşulları nedeniyle dışarı çıkacakların şemsiye ve yağmurluklarını yanına alması öneriliyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde trafikte yavaşlama yaşanabilir.

Islak zemin…

Alanya’da bugün yağmur ne kadar sürecek sorusuna yanıt olarak ise yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.