Altın fiyatlarında düşüş ivmesi 24 Mart 2026

Salı günü de devam ediyor. Piyasada son 10 günde yüzde 10’u aşan bir değer kaybı görülürken, “Bugün gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar oldu?” sorusu yeniden öne çıktı.

Güncel satış fiyatları şöyle:

- Gram altın: 6.190,90 TL -

Çeyrek altın: 10.682,00 TL -

Yarım altın: 21.364,00 TL -

Tam altın: 43.031,80 TL -

Cumhuriyet altını: 42.533,00 TL -

Gremse altın: 107.579,50 TL -

Ons altın: 4.347,90 dolar

Piyasada net bir yön oluşmuş değil. Fiyatlar geri gelirken alım-satım yapmak isteyenler, özellikle kısa vadede dalgalanmanın sürebileceği uyarılarına odaklanıyor.

Bu arada kuyumcu vitrinlerine bakan da var, internetten fiyat kovalayan da… Gün içinde rakamların tekrar değişmesi olası; tam da bu yüzden, alım ya da bozdurma yapmadan önce güncel satış ve alış farkına bakmadan olmaz.

Bir vatandaşın sözü durumu özetliyor: “Dün başka, bugün başka… Ne yapacağımızı şaşırdık.”

Uzmanlar ise kısa vadede oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor; yani fiyatlar bir süre daha…