YENİ sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde sürdüren Corendon Alanyaspor, kamp programına yoğun tempoyla devam ediyor. Teknik heyetin gözetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, günü çift antrenmanla tamamlarken hem fiziksel kapasitesini artırmaya hem de sezon öncesi oyun sistemini oturtmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde başlayan antrenmanlarda futbolcular iki ayrı gruba ayrıldı. Teknik ekip tarafından hazırlanan program doğrultusunda saha çalışmalarına çıkan ilk grup, dayanıklılık, kondisyon ve taktik organizasyonlar üzerinde yoğunlaştı. Oyuncuların fiziksel seviyelerini üst noktaya taşımayı hedefleyen teknik heyet, aynı zamanda yeni sezonun oyun planı üzerinde de detaylı çalışmalar yaptı.

Performanslar bilimsel olarak analiz edildi

Kampın ikinci bölümünde ise diğer gruptaki futbolcular, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Sport R&D ekibi tarafından atletik performans değerlendirmesine alındı.

Atletik Performans Antrenörü Ali Can Sümbül eşliğinde gerçekleştirilen izokinetik kuvvet testlerinde futbolcuların bacak kuvvetleri, kas dengeleri, kuvvet asimetrileri ve olası sakatlık riskleri detaylı şekilde analiz edildi. Elde edilen verilerin sezon boyunca uygulanacak bireysel antrenman programlarının oluşturulmasında önemli rol oynayacağı belirtildi.

Hazırlık maçları öncesi son rötuşlar

Teknik heyet, kamp süresince oyuncuların fiziksel eksiklerini gidermeyi ve takımın oyun sistemini en iyi seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Antrenmanlarda yüksek tempoyu koruyan futbolcuların hırslı görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürürken, takım içindeki rekabetin de her geçen gün arttığı gözlendi.

Turuncu-yeşilli ekip, Burdur kampı boyunca gerçekleştireceği hazırlık maçlarıyla hem oyuncuların son durumunu değerlendirecek hem de lig öncesi ideal kadro yapısını şekillendirecek.

Hedef sezona güçlü başlangıç

Corendon Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, yeni sezona fiziksel ve mental açıdan en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. Burdur kampında yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilliler, hazırlık dönemini en verimli şekilde tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. (Mehmet TUNÇ)