TRENDYOL Süper Lig'in yeni sezonuna iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Corendon Alanyaspor, hazırlık çalışmalarının ilk etabı için Burdur'a geçti. Turuncu-yeşilli ekip, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde kampa girerek yeni sezon mesaisine resmen başladı.

Teknik heyet ve futbolcuları konaklayacakları otelde Burdur Alanyaspor Futbol Okulu öğrencileri karşıladı. Minik taraftarların sevgi gösterileriyle karşılanan futbolcular, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip imza dağıtarak kampın ilk gününde renkli görüntüler oluşturdu.

İlk antrenman gerçekleştirildi

Burdur kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştiren Corendon Alanyaspor, teknik ekip yönetiminde kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonları ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Teknik heyetin kamp boyunca futbolcuların fiziksel seviyelerini yükseltmeye yönelik yoğun bir program uygulayacağı öğrenildi. Ayrıca taktik çalışmaların da ilerleyen günlerde ağırlık kazanması bekleniyor.

İlk rakip GFK Tikveş

23 Temmuz'a kadar Burdur'da çalışmalarını sürdürecek olan Alanyaspor, kamp döneminde hazırlık maçlarıyla eksiklerini görme fırsatı da bulacak. Turuncu-yeşilliler, kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasını 16 Temmuz'da Kuzey Makedonya temsilcisi GFK Tikveş ile oynayacak.

Teknik heyet, bu mücadelede oyuncuların son durumunu değerlendirecek ve yeni transferlerle takım uyumunu gözlemleme fırsatı bulacak.

Yeni sezon hedefi güçlü başlangıç

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Corendon Alanyaspor, Burdur kampını en verimli şekilde tamamlamayı hedefliyor. Teknik heyet, fiziksel hazırlığın yanı sıra takım içi uyumu artırmaya yönelik çalışmalarla sezona hazır bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.

Turuncu-yeşilli ekip, Burdur kampının ardından ikinci etap hazırlık programına geçerek lig öncesi son provasını yapacak. Taraftarlar ise yeni sezonda mücadeleci ve başarılı bir Alanyaspor izlemeyi umut ediyor.