ALANYA Metal İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından geleneksel hale getirilen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın dördüncüsü, final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Günler süren mücadelelerin ardından dereceye giren takımlar kupalarına kavuşurken, turnuva esnaf camiasını sporun birleştirici gücü etrafında bir araya getirdi.

Her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da farklı meslek gruplarından esnaf ve sanatkârları aynı sahada buluşturdu. Turnuva boyunca rekabet kadar dostluk, dayanışma ve centilmenlik de ön planda olurken, karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kupalar protokol üyelerinin elinden verildi

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, sporcular büyük sevinç yaşadı. Katılımcılar, organizasyonun geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Kazanan dostluk ve kardeşlik oldu"

Ödül töreninin ardından konuşan Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, turnuvanın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda esnaf arasındaki birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Özdemir, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Alanya Metal İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Rıza Açman ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunu en güzel şekilde yansıttığını ifade etti.

Sosyal etkinlikler devam edecek

Turnuvaya katılan tüm takımları gösterdikleri mücadele ve centilmence davranışları nedeniyle kutlayan Özdemir, dereceye giren ekipleri de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bu tür organizasyonların esnaf arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayan Özdemir, sosyal ve sportif etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Katılımcılar ise turnuvanın yalnızca bir futbol organizasyonu olmadığını, aynı zamanda farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnafın bir araya gelerek kaynaşmasına önemli katkı sunduğunu ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.