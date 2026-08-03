TRENDYOL Süper Lig'in 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor, kamp çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kampın 8'inci gününde Teknik Direktör João Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda turuncu-yeşilli ekip, daha sonra pas organizasyonları, dar alanda oyun ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Yüksek tempoda geçen antrenmanda oyuncuların fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya yönelik program uygulanırken, teknik heyet de takımın oyun sistemini sahaya en iyi şekilde yansıtabilmesi için çeşitli taktik varyasyonlar üzerinde durdu.

Yeni sezon öncesi hem fiziksel hem de mental olarak en iyi seviyeye ulaşmayı hedefleyen Alanyaspor'da kamp programı planlandığı şekilde devam ediyor. Teknik Direktör João Pereira ve ekibi, oyuncuların performansını yakından takip ederek sezon öncesi ideal kadroyu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

Turuncu-yeşilli ekip, Erzurum kampı kapsamında oynadığı ve oynayacağı hazırlık maçlarıyla eksik yönlerini görme fırsatı bulurken, futbolcuların maç kondisyonunu artırmayı da amaçlıyor. Bu kapsamda Corendon Alanyaspor, 4 Ağustos Salı günü Erzurumspor FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, bu mücadelede oyuncuların son durumunu yakından değerlendirecek.

5 Ağustos'a kadar Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek olan Akdeniz temsilcisi, kampın tamamlanmasının ardından Alanya'ya dönerek Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. Turuncu-yeşilliler, yeni sezona güçlü bir başlangıç yaparak taraftarlarına başarılı bir sezon yaşatmayı hedefliyor. (Mehmet TUNÇ)