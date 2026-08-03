Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü João Pereira, Erzurum Palandöken’de sürdürülen ikinci etap kampında yeni sezon hedeflerini anlattı. Portekizli çalıştırıcı, turuncu-yeşilli ekibin öncelikle geçen sezonki derecesinin üzerine çıkmak istediğini belirterek ilk 10 hedefini işaret etti.

Anadolu Ajansına konuşan Pereira, Alanya’daki ilk kamp döneminde futbolcuların fiziksel seviyelerini yükseltmeye odaklandıklarını, Erzurum etabında ise taktik çalışmaların ağırlık kazandığını söyledi. Oyuncuların saha içindeki görevlerini geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Pereira, kamp sürecinde olumlu ilerleme gördüğünü ifade etti.

HAZIRLIK MAÇLARINDA SKOR İKİNCİ PLANDA

Hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçların tek başına belirleyici olmadığını vurgulayan Pereira, kamp dönemindeki asıl ölçütün takımın oyun planına uyumu ve fiziksel gelişimi olduğunu dile getirdi. Teknik heyetin, yeni sezon öncesinde oyuncuların birlikte hareket etme alışkanlığını artırmaya çalıştığını aktardı.

Alanyaspor, yaz hazırlıkları kapsamında oynadığı karşılaşmalarda farklı kadro ve oyun seçeneklerini denedi. Turuncu-yeşilli ekip, FC Tikveş ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile de 1-1 berabere kalırken teknik heyet birçok futbolcuya süre verdi.

İLK HEDEF LİGİ İLK 10’DA BİTİRMEK

Pereira, Alanyaspor’un iki sezon önce Süper Lig’i 12’nci, geçen sezon ise 11’inci sırada tamamladığını hatırlattı. Gerçekçi hedefler belirlediklerini söyleyen Portekizli teknik adam, yeni sezonda ilk aşamada 10’uncu sıraya veya daha üst basamaklara ulaşmayı amaçladıklarını bildirdi.

Süper Lig’de güçlü kadroların bulunduğunu ve kulüplerin önemli transferler yaptığını belirten Pereira, hedefe ulaşmak için takımın hem kadro kalitesini hem de saha içi performansını geliştirmesi gerektiğini söyledi. Her karşılaşmaya aynı ciddiyet ve hazırlıkla çıkmalarının önem taşıdığını vurguladı.

SONUÇ KADAR OYUN DA ÖNEMLİ

João Pereira, puan tablosundaki hedefin yanı sıra Alanyaspor’un izleyenlere iyi futbol sunmasını istediklerini dile getirdi. Takımın ne yaptığını bilerek ve oyun planına bağlı kalarak kazanmasını istediğini ifade eden Pereira, iyi oyunun tribünlere ve televizyon başındaki izleyici sayısına da olumlu yansıyacağını kaydetti.

Mart 2025’te Alanyaspor’un başına geçen Pereira’nın sözleşmesi, kulüp yönetimi tarafından 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştı. Turuncu-yeşilli ekip, Erzurum kampının ardından Alanya’ya dönerek Süper Lig’in yeni sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürecek.