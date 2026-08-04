Washington ile Tahran arasında yeniden başlayabileceği öngörülen müzakereler, küresel petrol piyasalarında fiyatların gerilemesine neden oldu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gelişmenin ardından Türkiye'de motorin fiyatlarına büyük bir indirim yansıyacak. 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatında 6 lira 60 kuruşluk bir düşüş gerçekleşmesi planlanıyor.

MOTORİN FİYATLARI 75 LİRANIN ALTINA İNECEK

Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, hesaplamalarda son dakika bir sapma yaşanmaması durumunda motorin fiyatları uzun bir aradan sonra 75 lira bandının altına gerileyecek. Mevcut tabloda benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Güncel fiyatlandırmalar kapsamında İstanbul Avrupa yakasında 81.02 lira, Anadolu yakasında 80.87 lira olan motorin fiyatları, indirim sonrası önemli ölçüde geri çekilmiş olacak. Aynı şekilde Ankara'da 82.14 lira ve İzmir'de 82.42 lira seviyesinde bulunan motorin litre fiyatları da yeni tarifeyle güncellenecek. Benzinin litresi ise İstanbul'da ortalama 67.24 lira, Ankara'da 68.20 lira ve İzmir'de 68.50 lira seviyelerindeki seyrini koruyor.

DEPO MALİYETLERİNE NASIL YANSIYACAK?

Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatları; döviz kuru, brent petrol ve Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması alınarak belirleniyor. Beklenen 6 lira 60 kuruşluk indirimin pompaya yansımasıyla birlikte, ortalama 50 litrelik bir binek aracın deposunu doldurma maliyeti yaklaşık 330 lira azalacak. Uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin doğrudan etkilediği bu fiyat mekanizması, araç sahiplerinin bütçesinde somut bir değişim yaratacak.