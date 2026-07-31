Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna hazırlanan Corendon Alanyaspor'da takım kaptanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Alanya temsilcisinde yeni sezonda kaptanlık pazubandını Kosovalı savunmacı Fidan Aliti ile Portekizli stoper Nuno Miguel Reis Lima taşıyacak. Böylece turuncu-yeşilli ekipte iki kaptan da savunmanın merkezinde görev yapan futbolculardan oluşacak.

Geçtiğimiz sezonda kaptanlık görevini Efecan Karaca ile Fidan Aliti üstlenirken, yeni yapılanmada uzun yıllardır takımın önemli isimlerinden biri olan Efecan Karaca'nın yerine Nuno Lima kaptanlık ekibine dahil edildi. Kulübün güncel A takım kadrosunda hem Aliti hem de Nuno Lima savunma hattının önemli parçaları arasında yer alıyor.

YENİ SEZONDA LİDERLİK SAVUNMADAN BAŞLAYACAK

Teknik heyetin tercihinin, sahada sürekli ilk 11'de görev alan ve savunma organizasyonunu yöneten iki stoperden yana olması dikkat çekti. Özellikle geriden oyun kurulumu ve takım içi iletişimde etkin rol üstlenen Aliti ile Nuno Lima'nın yeni sezonda saha içindeki liderlik sorumluluğunu birlikte üstlenmesi bekleniyor.

Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadro istikrarını korumaya yönelik adımlar atıyor. Takım kaptanlığı kararının da bu istikrar anlayışının bir parçası olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

FİDAN ALİTİ TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Kosova Milli Takımı formasını da giyen Fidan Aliti, Alanyaspor'da son yıllarda savunmanın değişmez isimlerinden biri oldu. Süper Lig tecrübesi ve saha içindeki iletişimiyle öne çıkan deneyimli stoper, yeni sezonda da kaptanlık görevini sürdürecek.

NUNO LİMA İLK KEZ KAPTANLIK GÖREVİ ÜSTLENECEK

Portekizli stoper Nuno Miguel Reis Lima ise performansıyla teknik ekibin güvenini kazanarak kaptanlık grubuna dahil edildi. Genç yaşına rağmen savunmadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken oyuncunun, yeni sezonda takımın saha içindeki liderlerinden biri olması hedefleniyor.