Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, Erzurum kampındaki çalışmalarına hazırlık karşılaşmalarıyla devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, iki takımın teknik heyetleri açısından sezon öncesi son değerlendirmelerin yapılacağı önemli sınavlardan biri olacak.

Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına temmuz ayı başında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Takım daha sonra Burdur kampını tamamlayarak ikinci etap çalışmalarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne taşıdı. Kulübün kamp programına göre Erzurum etabı 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

ERZURUM KAMPINDA TEMPO YÜKSELİYOR

Yüksek irtifada gerçekleştirilen kamp sürecinde teknik ekip, oyuncuların fiziksel seviyesini artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra taktik organizasyonlara da ağırlık veriyor. Hazırlık maçları ise yeni transferlerin uyumu, farklı oyun planlarının uygulanması ve ideal kadronun şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor.

ERZURUMSPOR DA YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK da sezon öncesi çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, ikinci etap kampını tamamladıktan sonra yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçlarını oynayacağını duyurdu. Kulüp, bu süreçte fiziksel hazırlığın yanı sıra maç temposunu artırmayı hedefliyor.

MAÇTA GÖZLER YENİ KADRODA OLACAK

Hazırlık karşılaşmalarında skorun yanı sıra oyuncuların bireysel performansları ve takımın oyun planı ön plana çıkıyor. Teknik heyetin, farklı oyuncu kombinasyonlarını denemesi ve yeni sezona yönelik son değerlendirmeleri yapması bekleniyor.

Futbolseverler, karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgilerini de yakından takip ediyor. Hazırlık maçlarında yayın planı kulüplerin ve organizasyonun kararına göre netleşirken, olası canlı yayın duyurularının kulüplerin resmi iletişim kanallarından paylaşılması bekleniyor.